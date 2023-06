Kreis Olpe: Das sind die fünf besten Tipps zum Wochenende

Kreis Olpe. Ob Streetfood-Festival, Open-Air-Konzert oder nachts im Museum: Am Wochenende warten wieder viele tolle Veranstaltungen. Das sind unsere Tipps.

Das letzte Juni-Wochenende steht bevor und wer ein alternatives Freizeit-Angebot zum Schützenfest sucht, der könnte bei uns fündig werden. Wir stellen an dieser Stelle unsere fünf Tipps zum Wochenende vor. Ob kulinarisch, kulturell oder sportlich: Für jeden ist etwas dabei.

Mein Tipp für Sie

Am Wochenende feiert die Attendorner Feuerwehr ein großes Fest an der St. Ursula-Straße. Los geht’s am Samstag um 15.30 Uhr. Mit der Schützengesellschaft wird erstmals das Kinderschützenfest eingebunden. Beim Vogelschießen soll der Nachfolger von Kinderkönig Ben Gaertner ermittelt werden. Um 17.30 Uhr eröffnet der Musikzug mit einem Dämmerschoppen den Abend. Herzhafte Speisen, frische Reibekuchen und kalte Getränke laden zum Verweilen ein, bevor ab 21 Uhr die Partyband „Die Brandstifter“ übernimmt. Den Abschluss bildet das Sommernachtsfeuerwerk ab ca. 22.45 Uhr. Der Sonntag startet mit einem Frühschoppenkonzert des Musikzugs Attendorn. Ganztägig wird für die kleinen Besucher einiges rund um das Thema „Feuerwehr“ geboten. An beiden Tagen ist das Feuerwehrmuseum geöffnet.

Viel Spaß für wenig Geld

Im Rahmen des Siegener Kultursommers kommen am Samstag „The Swingles“ mit ihrem Programm „Bach and Beyond“ zum Oberen Schloss in Siegen. Das Ensemble hat bereits fünf Grammy-Awards gewonnen und gehört zu den Top 5 der internationalen Vokalmusik-Szene. Los geht es um 21 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Kulturhaus Lyz statt. Tickets gibt es für 29 Euro, Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen 19 Euro. Kinder unter 13 Jahren haben freien Eintritt.

Für die Kleinen

Was passiert, wenn es dunkel wird im Museum? Erwecken die Bilder zu Leben? Gemeinsam mit der Vermittlerin Fenja Fröhberg haben Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren und Familien die Möglichkeit, mit der Taschenlampe auf eine spannende Erkundungstour durch das Museum für Gegenwartskunst in Siegen zu gehen. Los geht es am Samstag um 20 Uhr. Um eine Voranmeldung unter info@mgksiegen.de oder 0271/405 77 10 wird gebeten – spontane Teilnahmen sind aber auch möglich. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Mal was anderes

Zum ersten Mal überhaupt gibt es ein Streetfood-Festival in Sondern. Von Freitag bis Sonntag gibt es entlang der Seepromenade zahlreiche internationale Leckereien. Bei schlechtem Wetter gibt es trockene Sitzmöglichkeiten, Kinder können sich unter anderem auf einer Hüpfburg austoben. Das Festival findet statt am Freitag, 17 bis 22 Uhr, am Samstag, 12 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 12 bis 20 Uhr.

Sporthighlight der Woche

Die Tennismeisterschaften der Stadt Lennestadt und der Gemeinde Kirchhundem werden, wie berichtet, nun in Form von Eintages-Turnieren ausgetragen. Den Auftakt machen am Samstag, 24. Juni die Herren der Altersklassen 50 und 60. Spielort ist die Anlage des TC Altenhundem. Anmeldungen sind über mybigpoint möglich.

