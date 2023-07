Biggesee & Co: Kreis Olpe bietet einzigartige Ferienhäuser

Kreis Olpe. Tiny House, Scheune oder Panorama-Loft: Wer im Kreis Olpe Urlaub machen will, findet außergewöhnliche Ferienwohnungen. Hier gibt es eine Auswahl:

Der Blick ins Grüne, aufs Wasser und abseits vom Trubel: Im Kreis Olpe gibt es viele einzigartige Ferienwohnungen und Unterkünfte, in denen Erholungssuchende einfach mal abschalten können. Egal ob bei einem spontanen Wochenend-Trip oder im Urlaub in der schönen SauerländerRegion nahe am Rothaarsteig: Der Kreis Olpe bietet außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten. Hier eine kleine Auswahl mit besonderem Charme:

Urlaub im historischen Bauwagen im Kreis Olpe - Lennestadt

Susanne Falk und Andreas Bieker haben einen alten Bauwagen restauriert und bieten ihn als Tiny House für Gäste an. Der Bauwagen befindet sich in Hachen zwischen Bauerngärten und Kuhweiden. In dem 10 Quadratmeter kleinen Tiny House befindet sich eine Küche mit Kühlschrank, zwei Herdplatten und Kochutensilien, ein Schlafsofa für zwei Personen, Tische und Stühle sowie ein kleiner Schrank. Die sanitären Anlagen befinden sich etwa 10 Meter neben dem Bauwagen und bestehen aus Dusche, Waschbecken und einer Komposttoilette. Für einen Aufpreis können Gäste die finnische Gartensauna mit Kneipp-Becken nutzen, die sich etwa 25 Meter von der Unterkunft entfernt befindet. Witterungsbedingt werden Übernachtungen im Bauwagen nur von Mai bis Oktober angeboten.

Kontakt: Tel. 02721 84247, a.bieker@t-online.de.

So sieht der Bauwagen von innen aus. Foto: Volker Eberts / WP

Die Gäste in der Ferienwohnung Stratmann in Stöppel schätzen vor allem die abgeschiedene Lage. „Die Lage ist einzigartig. Etwas abgelegen, aber das macht es besonders. Man kommt zur Ruhe und findet Erholung“, schreibt zum Beispiel eine Besucherin. Das Apartment verteilt sich auf 114 Quadratmetern und verfügt über drei Schlafzimmer, sodass bis zu sechs Personen hier Platz finden. Die moderne Ausstattung sowie die Terrasse mit Gartenblick wird von den Gästen besonders hervorgehoben.

Kontakt: 02723 8221 und über das Online Kontaktformular.

Blick ins Tal und in die Berge: Das Waldhaus im Kreis Olpe - Kirchhundem

Auf einem ehemaligen Bauernhof in Oberhundem befindet sich die Ferienwohnung „Waldblick“, direkt am Waldrand am Rothaarsteig. Die 106 Quadratmeter Wohnfläche verteilen sich auf zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer (mit einem Doppelbett, sowie ein Kinder- und Babybett), eine Küche und eineinhalb Bäder. Die Ferienwohnung verfügt über einen eigenen Eingang mit Terrasse und einer

großen Gartenfläche, die ausschließlich für Feriengäste zur Verfügung steht. Auf dem großen Außengelände finden sich Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene (Sonnenliegen, Spielturm, Schaukeln). „Die Wohnung ist hervorragend ausgestattet und superruhig. Die Lage ist optimal als Startpunkt zahlreicher Wanderungen und Bike-Touren“, schreibt ein ehemaliger Gast.

Sowohl einen Blick in die Berge als auch einen Blick ins Tal bietet das alleinstehende Waldhaus am Rothaarsteig in Oberhundem. Schon die breite Fensterfront im Wohnzimmer mit der Sitz-Fensterbank lenkt den Blick in die Natur. Das Haus, das Platz für bis zu sechs Personen bietet, ist ein Mix aus moderner Einrichtung und gemütlichen Jagdhausstil. Nach Absprache besteht sogar Jagdmöglichkeit und Wildbeobachtung.

Wohn-Trend Tiny House: Urlaub im Kreis Olpe - Attendorn

Familie Kleeschulte bietet auf ihrem Grundstück in Helden Touristen eine besondere Übernachtungsmöglichkeit in ihrem Tiny House an. Das Mini-Haus ist 24 Quadratmeter klein und bietet mit seinen zwei Betten Platz für zwei bis drei Personen. Eine Holzschiebetür trennt den Wohnbereich vom Bad. Hier ist eine Dusche, ein Waschbecken und eine Holzspan-Toilette eingebaut. WLAN und Fernseher gibt in der Unterkunft nicht. Dafür aber eine Hängematte auf der Terrasse und eine Feuertonne, an der es auch schon gesellige Rotwein-Abende mit den Gastgebern gab.

Kontakt: 02722 53606, info@tinyhouse-sauerland.de, Buchung erfolgt über AirBnB.

Familie Kleeschulte aus Helden bietet Touristen und Menschen, die ein kleines Abenteuer suchen, ein Tiny House als Übernachtungsmöglichkeit an. Foto: Britta Prasse

Auf der Website Airbnb wird eine 75 Quadratmeter große Ferienwohnung in Attendorn angeboten, die früher mal eine Bar war. Sie ist immer noch voll funktionsfähig und ist so umgebaut, dass sie auch als Küche genutzt werden kann. Ein 92-Zoll-HDTV-Fernseher im Wohnbereich komplettiert das Kneipen-Image. In der Wohnung selbst gibt es noch eine private Sauna, der Garten im Außenbereich kann mit den anderen Bewohnern genutzt werden. Hier ist auch ein Pool eingelassen, in dem in der Zeit von Mai bis September geschwommen werden kann.

Blick auf den See: Luxusaussicht in Olpe, Sondern und Rhode

Das „Seesucht’s Penthouse“ direkt am Biggesee gehört zu den luxuriösesten Unterkünften im Kreis Olpe. An der Sonderner Talbrücke, direkt neben dem Snack-Restaurant „Ommi Kese“, bietet Nicole Keseberg gleich drei Ferienwohnungen an. Das Penthouse im ersten Obergeschoss bietet dabei auf 110 Quadratmetern Platz für bis zu vier Personen. Dazu gibt es eine großzügige Loggia und einen Balkon. Highlight ist die große Wohn-Küche und die Sauna mit Blick über den See – „Die Aussicht ist gigantisch“, verspricht Keseberg. Hohe Decken und Sitzfenster im Industrie-Look runden das Interieur ab.

Kontakt: hallo@seesucht-holiday.de.

Vom Esstisch aus haben Gäste einen direkten Blick auf den Biggesee. Foto: Privat

Erst seit Sommer 2022 wird Andinas Ferienwohnung in Sondern für Touristen angeboten. Das 103 Quadratmeter große Appartement bietet Platz für bis zu fünf Personen und einen Seeblick, den Gäste vom Balkon aus genießen können. Die Seepromenade ist 100 Meter entfernt. Das Interieur ist minimalistisch gehalten, skandinavische Deko-Akzente sorgen für Gemütlichkeit.

Kontakt: 01515 8066501, Buchung erfolgt über das Online Kontaktformular.

Das Nurdachhaus „Bigge Huus“ in Rhode bietet einen Blick auf den Biggesee, der sowohl durch die große Panoramafront im Wohnzimmer als auch von der Terrasse aus genossen werden kann. Die grau-weiße Farbgebung im Inneren sorgt für Ruhe. Bis zu vier Personen können hier unterkommen. „Das Haus ist komplett neu renoviert und total gemütlich eingerichtet. Mit einem traumhaften Blick in die Natur, kann man es sich vor dem Kamin gemütlich machen“, schreibt eine zufriedene Kundin.

Kontakt: 01776223923, jennydiehl@biggehuus.de.

