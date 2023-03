Kreis Olpe: Das sind unsere Freizeit-Tipps fürs Wochenende

Kreis Olpe. Ob Bowling, Jazz, Kinderoper, „Top of Töte“ oder Fußball: Auch an diesem Wochenende gibt es wieder reichlich Freizeit-Möglichkeiten.

Falls Sie noch keine Idee haben, wie Sie das Wochenende bei vorhergesagten Frühlingstemperaturen verbringen möchten, leisten wir doch gerne Unterstützung – und zwar mit Hilfe unserer mittlerweile bekannten Rubrik „Freizeit-Tipps der Woche“. Vielleicht ist etwas für Sie und Ihre Liebsten dabei.

Mein Tipp für Euch

Die Wetterprognose für das Wochenende fällt durchwachsen aus. Es soll zwar deutlich wärmer, dafür aber auch regnerisch werden. Wenn das Wetter nur Indooraktivitäten zulässt, schauen Sie doch mal im Bowlingcenter in Finnentrop (Players Lounge) rein. Adresse: Werksweg 7 in Finnentrop. Die genauen Öffnungszeiten und Preise unter

www.players-lounge-bowling.de

Jazz-Gig der Extraklasse

Das Benedikt-Hesse-Trio mit Sängerin Claudia Ramos Barreta spielt am Samstag, 18. März (20 Uhr) in der Eventscheune des Hotel Albus.

Für die Kleinen

Im Apollo-Theater in Siegen wird am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr die Kinderoper „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ aufgeführt. Ein paar Restkarten ab 15 Euro sind erhältlich im Internet auf

www.apollo-siegen-ticket.de

Mal was anderes

Kurz vor dem Jahreswechsel wurde auf dem „Top of Töte“ ein acht Meter hohes Gipfelkreuz errichtet – initiiert von Altenhundemer Familien und unterstützt vom örtlichen Kirchenvorstand. Am Sonntag, 19. März, wird das Kreuz, das ein Mutmacher in diesen Zeiten sein soll, gesegnet. Über dem Sandhaufen, mit Blick auf die Dächer von Altenhundem und das gesamte Lennetal, ist das Kreuz sichtbar. Es soll ein Zeichen der Hoffnung sein in Zeiten von Krieg, Pandemie und Umweltkatastrophen. Gewidmet wird das Kreuz dem Hl. Josef, dem Schutzpatron der Familien, Ehepaare, Kinder und Jugendlichen. Und so soll das Kreuz auch am Gedenktag des Hl. Josef am Sonntag, 19. März, eingesegnet werden: Um 16 Uhr beginnt am Gipfelkreuz, das sowohl von Altenhundem als auch von Kirchhundemer Seite fußläufig erreichbar ist, eine Andacht.

Das Sporthighlight der Woche

Der Erste empfängt den Zweiten, der Vierte den Fünften, und beides im Kreis Olpe. Die Fußball-Bezirksliga 5 liefert am Sonntag Stoff, von dem die Bundesliga-Konferenz nur träumen kann. Konkret empfängt der SV Ottfingen die Fortuna aus Freudenberg und der VfR Rüblinghausen hat den SV Rothemühle zu Gast. Die Spiele starten um 15 Uhr.

