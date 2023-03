Kreis Olpe: Das sind unsere Freizeit-Tipps fürs Wochenende

Kreis Olpe. Sie wissen noch nicht, wie Sie Ihr Wochenende verbringen möchten? Dann schauen Sie hier: Vielleicht ist „Ihr“ Freizeit-Tipp ja dabei.

Mein Tipp für Euch

Das Studio A und der Krankenhausrundfunk KRA 2 präsentieren am Samstag, 25. März, im Antiquariat von Alfred Knebel am Kreisel im Kölner Tor elektrische Covermusik mit der Band „Commodore & Friends“. Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im vielseitigen Repertoire der heimischen Band, die erstmals im Studio A auftritt, finden sich Rock´n´Roll, Evergreen, Latin, Chansons, GypsySwing, Chill-Out sowie auch eigene Titel. Akustik und Unplugged-Bands erzeugen mit dem Sound ihrer Akustikinstrumente eine besonders warme und authentische Stimmung und sorgen für eine tolle Atmosphäre

Viel Spaß für kleines Geld

Das Ricarda-Huch-Gymnasium in Hagen lädt am Freitag, 24. März, um 18 Uhr zum Musiktheaterstück „Karneval der Tiere“ in ihre Aula ein. Unterstützung erhalten die Schüler dabei von der Big Band der Max Reger Musikschule. Die Finanzierung des Projekts erfolgt mit Fördermitteln des Programms „Kultur und Schule“ des Landes NRW. Der Förderverein freut sich über Spenden. Infos gibt es unter

www.rhgym-hagen.de

Für die Kleinen

Das musikalische Großpuppenspiel „Max auf den Bäumen – Das Rätsel des eisernen Turmes“ wird am Samstag um 15 Uhr und Sonntag um 11 Uhr auf der Cassiopeia Bühne in Köln (Bergisch Gladbacher Str. 499 - 501) aufgeführt. Das Musikmärchen von und mit Claudia Hann eignet sich für Kinder ab fünf Jahren und dauert eine knappe Stunde. Karten gibt es ab 11 Euro. Mehr Informationen auch zu Parkmöglichkeiten finden Sie im Netz unter www.koelntourismus.de

Mal was anderes

Keine Lust auf ein Essen am heimischen Küchentisch? Dann ist das Street-Food-Festival in Olpe mit Sicherheit eine gute Idee. Hier gibt es diverse kulinarische Köstlichkeiten auf die Hand – serviert von erfahrenen Straßenköchen. Pommes mit Toppings, Tacos, Nachos, Spanferkel – für jeden Gourmet-Freund dürfte etwas dabei sein. Das „Street Food & Music“-Festival (was für die Ohren gibt es nämlich auch) findet am kommenden Wochenende vom 24. bis zum 26. März auf dem Marktplatz und dem Kurkölner Platz in Olpe statt.

Sporthighlight der Woche

Am Sonntag ist in Bamenohl sogar der Linienrichter prominent. Kein Geringerer als Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union Berlin, schwingt beim Oberligaspiel zwischen der SG Finnentrop/Bamenohl und dem Spitzenreiter Preußen Münster 2 die Fahne. Wie das? Ruhnert lebt in Iserlohn, gehört dem BSV Lendringsen an und widmet sich, wenn es sein Terminkalender zulässt, als Schiedsrichter dem Amateurfußball.

