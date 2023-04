Kreis Olpe: Das sind unsere Freizeit-Tipps fürs Wochenende

Die Oldtimer-Treffen rund um Attendorn starten in die neue Saison. Auftakt ist nicht in Attendorn, sondern in Elspe: Auf dem Festival-Gelände sind am 16. April vor allem US-Autos, aber auch alle anderen Old- und Youngtimer willkommen.

Kreis Olpe. Schicke Oldtimer, ein Besuch im Freizeit-Park oder ab zum Minigolf-Platz: Das sind unsere fünf besten Freizeit-Tipps fürs Wochenende.

Was sind das wieder herrlich milde Temperaturen. Da bekommt man doch wieder so richtig Lust, Pläne für das kommende Wochenende zu schmieden, oder? Die Osterfeiertage liegen hinter uns und das letzte Wochenende vor dem Schulstart nach den Osterferien steht bevor. Für viele Familien bietet sich daher noch einmal die Chance, einen schönen Ausflug zu unternehmen. Falls Sie noch keine Idee haben, wie Sie das Wochenende im Kreise Ihrer Liebsten verbringen könnten, finden Sie hier ein paar Anregungen. Vielleicht ist Ihr Wochenend-Tipp ja dabei.

Mein Tipp für euch

Seit dem 1. April hat das Phantasialand in Brühl bei Köln geöffnet. Zur neuen Saison warten wieder viele neue Erlebnisse auf die Besucher. Der Freizeitpark verspricht ein „gemeinsame Erlebnis voller Abenteuer, Spaß und Genuss“ sowie „Glückliche Momente mit Familie und Freunden voller Phantasie und Geschichten, wie ein kleiner Urlaub fernab des Alltags.“ Wichtig: Tickets für das Phantasialand sind ausschließlich online erhältlich unter: shop.phantasialand.de. Es gibt keine Ticket-Kassen vor Ort. Wir wünschen viel Spaß.

Viel Spaß für kleines Geld

Die Band Smokemasters tritt am Samstag, 15. April, im Studio A am Kreisverkehr Kölner Tor in Attendorn auf. „Mit Smokemasters kommt erstmals eine Band aus Köln ins Antiquariat und sie bringen die erst kürzlich dort gefeierte Band Der neue Planet, ebenfalls aus Köln, als Support mit“, versprechen die Organisatoren. Los geht das Doppel-Konzert um 19.30 Uhr, eine halbe Stunde eher ist Einlass. Der Eintritt ist frei

Für die Kleinen

Minigolf kommt wahrscheinlich nie aus der Mode. Und gerade jetzt, wo die Temperaturen wieder besser werden, macht ein Besuch auf dem Minigolfplatz wieder richtig Spaß. Zum Beispiel, wenn sich am Freitag die Wolkendecke etwas lichtet und Sonne durchlässt. Die Minigolfanlage am Bootshaus in Olpe ist übrigens ganzjährig ab 10 Uhr morgens geöffnet. Weitere Infos unter bootshaus-biggesee.de

Mal was anderes

Haben Sie noch mal Lust auf schicke Karossen? Dann wird Sie der Oldtimertreff am 16. April bestimmt begeistern. Dieses Mal findet der Oldtimertreff Attendorn in Elspe statt (Elspe-Festival, Zur Naturbühne 1). Es treffen sich Youngtimer, Oldtimer und zum Mottotreff sind US-Cars eingeladen. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Kernzeit ist von 11 bis 14 Uhr. Oldtimerliebhaber sind alle herzlich willkommen. Infos unter www.oldtimertreff-attendorn.de.

Sporthighlight der Woche

Fließt am Sonntag der erste Aufstiegssekt im Fußballkreis Olpe? Wenn ja, dann geschähe dies auf dem Sportplatz Buscheid in Drolshagen. Dort hat es der SSV Elspe auf dem Fuß. Gewinnt er das Spiel beim Schlusslicht SC Drolshagen 2, dann kehrt er zurück in die Kreisliga A. Anstoß ist um 12.30 Uhr. Überhaupt wird es ein interessanter Fußballtag in Draulzen, denn um 15 Uhr empfängt die erste Mannschaft den Landesliga-Zweiten BSV Menden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe