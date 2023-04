Kreis Olpe: Das sind unsere Freizeit-Tipps fürs Wochenende

Kreis Olpe. Vom Street-Food-Festival in Attendorn bis zum Krimi auf See. Das sind unsere fünf besten Freizeit-Tipps für das kommende Wochenende.

Der Blick aufs Portal wetter.com zeigt für das kommende Wochenende eine durchwachsene Prognose. Von Freitag bis Sonntag steigen die Temperaturen zwar auf 15, 17 und 14 Grad, aber ein Sonnensymbol zeigen die Wetterfrösche nicht. Vielmehr: windig und bewölkt. Egal, der Sauerländer kennt ohnehin kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung.

Street-Food-Festival

In Attendorn, Am Zollstock 8, steigt im Rahmen des Frühlingsmarktes vom 21. bis 23. April das beliebte Street Food Festival. Von Burgern, French-Tacos und Crazy New York Cheesecakes bis hin zu Baumstriezel, Pastrami, veganen Gerichten, Kaiserschmarrn und Wein - drei Tage lang brutzelt, dampft und zischt es auf dem Vorplatz des JAC-Kinos.

DJ-Sounds am Freitag und Live-Musik mit Classic- und Partyrock der Band „Chicos on fire“ am Samstagabend locken zum Marktplatz. Der Kinovorplatz wird an dem Wochenende teilweise überdacht sein, und es gibt eine Vielzahl an Sitzmöglichkeiten.

Öffnungszeiten: Freitag, 17 bis 22 Uhr, Samstag, 12 bis 22 Uhr, Sonntag, 12 bis 18 Uhr.

Tatort Biggesee -Krimi auf See

Die Personenschifffahrt Biggesee lädt zum „Tatort“ der besonderen Art auf die „Titanic – Das letzte Dinner“ ein. Als Passagier der ersten Klasse können sich Gäste beim Kapitänsdinner verwöhnen lassen. Ein turbulentes, komisches, spannendes, mörderisches Kriminalspiel. 1. Termin (von dreien) Freitag 21. April (17 Uhr) Hafen Sondern, Ausstieg 22 Uhr Hafen Sondern. Info: www.biggesee.de.

Für die Kleinen

Hallenbad geht immer. Das Freizeitbad in Olpe öffnet seine Pforten am Wochenende am Freitag von 7 bis 21 Uhr und am Samstag und Sonntag von 8 bis 22 Uhr.

Fitness und Spielen

Im Sea Bounce am Biggesee warten Indoor-Spielplatz (Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag: 11 bis 18 Uhr) und Trampolinanlage (Freitag, 14 bis 20 Uhr), Samstag/Sonntag: 11 bis 20 Uhr.

Mal was anderes

Astor Piazzolla und Johann Sebastian Bach: Am Sonntag, 23. April (17 Uhr) spielen Friedemann Wuttke (Gitarre) und William Sabatier (Bandoneon) in der ev. Erlöserkirche Attendorn Werke von Astor Piazzolla, dem Großmeister und Begründer des Tango Nuevo, dem begnadeten Bandoneonspieler und Komponist, der den Tango aus den Vorstadtkneipen von Buenos Aires in die internationalen Konzertsäle gebracht hat. Der französische Bandoneonist William Sabatier und der deutsche Gitarrist Friedemann Wuttke stellen in ihrem Programm Kompositionen von Astor Piazzolla neben Werke von Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi. Karten im Vorverkauf: Erwachsene 11 Euro, Schüler, Studenten 6 Euro.

Oberligafußball

Die SG Finnentrop-Bamenohl spielt am Sonntag um 15.30 Uhr gegen den FC Eintracht Rheine. Für Spannung ist gesorgt: Denn die Finnentroper Spielgemeinschaft (Tabellenrang 7) können bei ejnem Sieg gegen den Tabellennachbarn (7.) auf den 6. Platz springen.

