Kreis Olpe: Das sind unsere Freizeit-Tipps fürs Wochenende

Kreis Olpe. Noch keine Idee, was Sie am Wochenende machen könnten? Wir liefern Ihnen fünf Tipps – vom speziellen Vogelschießen bis zur Autorenlesung.

Noch keine Idee, was Sie mit Ihren Liebsten am kommenden Wochenende machen könnten? Dann schauen Sie mal hier: Wir liefern zur Wochenmitte wieder ein paar Tipps für einen schönen Ausflug am Wochenende im Kreis Olpe – oder darüber hinaus. Vielleicht ist etwas für Sie dabei.

Mein Tipp für Sie

Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar aus Olpe veranstaltet eine Benefizlesung: Bestsellerautor Peter Prange liest im Kulturhaus Lÿz in Siegen. Seit vielen Jahren engagiert sich der aus Altena stammende Beststellerautor als prominenter Pate für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar. Nun unterstützt er die Einrichtung, die in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert, mit einer besonderen Veranstaltung: Am Freitag, 4. Mai, liest Prange um 20 Uhr im Kulturhaus Lÿz aus seinem Deutschland-Roman „Unsere wunderbaren Jahre“. Eine bewegende Familiengeschichte, bei der sechs Freunde und ihre Familien ihren Weg gehen und über drei Generationen die Bundesrepublik der D-Mark erleben. Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar (Tel. 02761/9265808 oder per E-Mail: carolin.allmendinger@kinderhospiz.de). Der Erlös kommt dem Kinder- und Jugendhospiz zugute.

Viel Spaß für wenig Geld

Zum siebten Mal lädt der Schützenverein Bilstein zum Vogelschießen der Schützenköniginnen des Kreises Olpe. Los geht’s am Samstag, 6. Mai, zunächst mit einem Vorglühen im „Brill’s Garten“ (Pavillon in der Ortsmitte) ab 14.30 Uhr. Anschließend marschieren die Königinnen gemeinsam mit dem Musikverein aus Bilstein zur Vogelstange, um dort ab ca. 16 Uhr die Nachfolgerin der letztjährigen Gewinnerin Silvia Rinscheid aus Kirchhundem-Ben­olpe zu ermitteln. Auf das Vogelschießen folgen Proklamation und Abschlussparty. Es sind noch Anmeldungen möglich. Mehr Infos unter www.schuetzenverein-bilstein.de

Für die Kleinen

Im Hänneschen-Theater in Köln wird am Freitag, 5. Mai, von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr das Puppenspiel für Kinder „D´r Museumsbesök 22/23“ aufgeführt. Wer Interesse an dem Familienstück hat, bekommt Informationen auf der Internetseite www.koelntourismus.de. Karten ab 15 Euro können auch im Vorverkauf erworben werden.

Mal was anderes

Am Sonntag, 7. Mai, beginnt um 11 Uhr das Matineekonzert der Olper Musikschullehrkräfte im Großen Saal des Olper Kreishauses. Versprochen wird feinste Kammermusik von höchster Qualität. Traditionell stellen die Mitwirkenden die Einnahmen der Sammlung am Ende des Konzerts dem Förderverein der Musikschule zur Verfügung.

Sporthighlight der Woche

Nach dem erfolgreichen Reitturnier im vergangenen Jahr veranstaltet der Reit- und Fahrverein Attendorn-Askay ab Sonntagmorgen wieder ein Dressurturnier auf der Anlage in Ennest. Gestartet wird mit Dressurprüfungen der Klassen L und A. Ab Mittag gibt Prüfungen für die Nachwuchsreiterinnen und -reiter in Form von Reiter- und Führzügelwettbewerben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe