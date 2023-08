Freizeittipp für den Kreis Olpe: Große Montgolfiade startet

Kreis Olpe. Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende unternehmen könnten? Wir haben ein paar Ideen für Sie gesammelt. Das sind unsere vier besten Tipps.

Kündigt sich etwa schon der Herbst an? Man könnte es zumindest meinen, wenn man einen Blick nach draußen wirft. In diesen Tagen ist jedenfalls eine leichte Jacke eine gute Idee, um sich vor dem Nieselregen zu schützen. Aber zum Wochenende kündigt sich wieder die Sonne an. Ist das nicht herrlich? Falls Sie noch keine Idee haben, was Sie am Wochenende unternehmen sollen – wir haben vielleicht den ein oder anderen Tipp für Sie.

Mein Tipp für Sie

Es ist wieder Zeit für Ballone in allen möglichen Farben, Größen und Formen: Die Warsteiner Internationale Montgolfiade findet in diesem Jahr vom 1. bis 9. September statt. Ein echtes Highlight in der Region. Auch dieses Mal werden wieder zahlreiche Besucher erwartet. Bis zu 100.000 Gäste, um genau zu sein. Es ist übrigens das 30. Mal, dass das Ballon-Festival stattfindet. Also nichts wie hin. Die Piloten heben mit ihren bunten Ballonen bei gutem Wetter morgens ab 6.30 Uhr und abends ab 17.30 Uhr ab. Wo: Festgelände am Besucherzentrum der Warsteiner Brauerei. Weitere Infos im Internet unter www.warsteiner-wim.de

Viel Spaß für wenig Geld

Zahlreiche Trucks und Showtrucks kommen nach Saalhausen zum großen „Countryfest“. Neben coolen Lkw-Modelle gibt es noch ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, Grillangebote und mehr. „27. Truck & Countryfest“ von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. September. Programm: freitags ab 18 Uhr, samstags ab 8.30 Uhr und sonntags ab 9 Uhr am Festivalgelände rund um das Saalhauser Kur- und Bürgerhaus. Pkw-Parkplätze befinden sich an der B 236 im Bereich der Firma Tracto etwa 500 Meter entfernt. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.country-club-saalhausen.de

Mal was anderes

Es ist mal wieder Museums-Sonntag auf dem Kulturgut Schrabben Hof in Silberg. Das Museum, die Trödelscheune und der Biergarten sind am Sonntag, 3. September, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es ab 14 Uhr Livemusik mit der Band „AAaP Akustik“. Die ambitionierten Musiker spielen mit Akustik-Gitarren, Akkordeon, Harp, Percussion und vier Stimmen alles, was Spaß und Laune macht, von den 70ern bis heute, von Udo Jürgens bis Westernhagen. Eintritt total frei.

Das Sporthighlight der Woche

Ein wahrer Lauf-Samstag steht im Kreis Olpe an. Mit zwei Veranstaltungen, die zwar an einem Tag stattfinden, aber nicht miteinander konkurrieren, weil sie völlig verschiedener Natur sind. Da ist zum einen der Benefizlauf der Sportfreunde Möllmicke zu Gunsten der Spendeninitiative „Sternenlicht“ von Thorsten Voß, der sich für die ALS-Forschung einsetzt. Beginn am Schulzentrum Wenden ist um 10 Uhr, das Ende gegen 17 Uhr. Livemusik mit Sympatria Sauerland and Friends sowie der JoJo Weber Band umrahmt das Event. Einige Kilometer weiter nordöstlich in Bilstein startet am 2. September um 14.30 Uhr vom Amtshausplatz in Bilstein der traditionsreiche Hohe-Bracht-Berglauf. Er geht über 10 Kilometer und 449 Höhenmeter auf die Hohe Bracht. Die Siegerehrung ist um 17 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe