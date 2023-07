Kreis Olpe: Das sind unsere Freizeittipps zum Wochenende

Kreis Olpe. Vom Technikmuseum in Freudenberg über das Siegener Kindertheater bis zum Schrabben Hof in Silberg: Das können Sie am Wochenende unternehmen.

Viele Familien sind während der Sommerferien verreist. Doch für alle Daheimgebliebenen haben wir wieder fünf Freizeit-Tipps für das Wochenende zusammenstellt.

Mein Tipp für Sie

Einen Besuch wert ist das Technikmuseum Freudenberg, nur einen Steinwurf hinter der Kreisgrenze. Am Freitag, 7. Juli, wird hier für Klein und Groß etwas geboten: Von 9 bis 15 Uhr können Kinder (6 bis 9 Jahre) den Landschaftsbau an Dioramen lernen. Zu einer Geschichte von „Biene Maja“ und „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ wird ihnen gezeigt, wie sie einen Ausschnitt der Geschichte auf einem Pappkarton in der Größe von 100 mal 100 Zentimetern darstellen können.

+++ Hier finden Sie: „Lost place“: Rätselhaftes Relikt am Olper Obersee +++

Das Programm wird je nach Motivation mit einem Film oder bei schönem Wetter mit einer Eisenbahnfahrt mit „Emma“ abgerundet. Im Kostenbeitrag von 8 Euro ist ein Imbiss zum Mittag inbegriffen. Das Museum selbst ist mittwochs von 13 bis 17 Uhr (letzter Einlass: 16 Uhr) und sonntags von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) geöffnet. An Sonntagen ist auch das „Schrauberstübchen“ geöffnet. Dort gibt es Kaffee und andere Getränke. An diesem Tag werden den Gästen auch die beliebten Schrauberwaffeln angeboten.

Für die Kleinen

Das Siegener Kindertheater in den Ferien lockt am Samstag, 8. Juli, mit einer besonderen Zaubershow für die ganze Familie. Felix Wohlfahrt präsentiert im Schlosspark verblüffende Zauberkünste, die seinem Publikum den Atem verschlagen. Die Kinder schauen dabei nicht nur zu, sondern werden Teil der Show. Los geht’s am Samstag um 15 Uhr, geeignet für Kinder ab fünf Jahre. Die Vorführung dauert rund eine Stunde. Der Eintritt ist frei, nach der Vorstellung wandert der Hut durch die Mengen. Weitere Infos im netz unter www.kultursiegen.de

Mal was anderes

Lust auf Kräuter, Trödel und Musik?! Dann nichts wie hin zum Schrabben Hof in Silberg. Dort startet am Wochenende der Kultursommer. Am Samstag, 8. Juli, gibt es im Cultivarium von 15 bis 18 Uhr Einblicke in die Wildnis-Küche mit Kräuterexpertin Anita Jung. Im Backhaus wird gebacken, außerdem gibt es Waffeln von historischen Waffeleisen. Zur Unterhaltung bietet Waldpädagogin Christine Peez Mitmachaktionen rund um das Thema Natur und Wahrnehmung an.

+++ Das könnte Sie interessieren: Nachttransport: Erstes Ferienhaus in Attendorn angekommen +++

Die Trödelscheune hat bis 18 Uhr geöffnet. Dann übernimmt das Live-Ensemble An Erminig und präsentiert keltische Musik mit Tanzliedern und Balladen sowie heiteren und bewegende Begebenheiten aus dem täglichen Leben der bretonischen Landbevölkerung. Am Sonntag, 9. Juli, schließt sich ein Trödelfrühschoppen von 13 bis 17 Uhr an, mit allerlei Leckereien, ab 14 Uhr spielt Steven F. Dengo mit seiner Gitarre einen Mix aus Oldies und Evergreens zum Mitsingen. Eintritt komplett frei.

Sporthighlight der Woche

Die Sommerpause ist zwar vorbei, und viele Fußballmannschaften wieder im Training. Doch beginnt der Reigen der Sommerturniere erst in der kommenden Woche, zuerst mit zwei Stadtpokalen. Bereits am Montag startet der Lennestadt-Pokal in Grevenbrück und am Dienstag beginnt in Dahl/Friedrichsthal das Turnier um den Olper Stadtpokal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe