Kreis Olpe: Das steckt hinter den besonderen Brötchen-Tüten

Es hat vor 25 Jahren begonnen. Damals hatte eine kleine Gruppe von Frauen den dringenden Wunsch, ein Schutzhaus für Frauen zu etablieren, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind. Ein geheimer Ort zur Flucht. Weg von den Schlägen zuhause. Weg von dem Terror in den eigenen vier Wänden. Doch die Umsetzung war gar nicht so einfach. Damals war das Thema weder gesellschaftlich noch politisch akzeptiert. „Das wurde früher abgelehnt“, erzählt Elisabeth Piroth, 1. Vorsitzende des Vereins Frauen helfen Frauen, die seit der ersten Stunde des Frauenhauses Olpe mit dabei ist. „Rückblickend hat sich das sehr gebessert. Heute besteht Akzeptanz auf allen Ebenen.“

Geburtstag gebührend feiern

Um den 25. Geburtstag des Frauenhauses Olpe – trotz der Corona-Pandemie – gebührend zu feiern, haben sich die Mitarbeiter des Frauenhauses und des Vereins „Frauen helfen Frauen“ eine besondere Aktion ausgedacht. Und zwar in Zusammenarbeit mit der Bäckereiinnung Südwestfalen. Seit dem 1. Dezember bekommen Bürger bei einigen Bäckereien im Kreis Olpe eine besondere Tüte, wenn sie Backwaren kaufen. Diese sind mit dem Slogan „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ und den Kontaktadressen des Frauenhauses und der Frauenberatungsstelle bedruckt. „Auf diesem Weg möchten wir das Frauenhaus als Anlaufstelle und das Thema Gewalt gegen Frauen, welches in den letzten Jahren nicht weniger sondern mehr geworden ist, im Bewusstsein der Menschen verankern“, sagt Shahana Gitzen, die im Frauenhaus Olpe tätig ist.

Möglichst viel Öffentlichkeit für ein sensibles Thema generieren – das ist der Gedanke dahinter. Denn in den Bäckereien herrscht eine hohe Kundenfrequenz. Die Menschen tragen den Slogan mit auf die Arbeit, in die Familie, durch die Straßen. „Die Idee ist toll“, sagt Georg Sangermann, Obermeister der Bäckerinnung Westfalen-Süd, der die Aktion besonders unterstützt. „Wir haben alle Innungsbäcker angesprochen. 14 Bäckereien aus dem Kreis Olpe haben sich spontan bereiterklärt, mitzumachen.“ Insgesamt wurden 70.000 Brot- und Brötchentüten bedruckt. Solange der Vorrat reicht, wird die Backware in den teilnehmenden Filialen in diesen Tüten ausgegeben. Das Druckhaus „Dropack“ aus Drolshagen hat den Druck der Tüten übernommen.