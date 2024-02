Kreis Olpe: Demo „gegen rechts“ nun auch in Lennestadt

Am 28. Januar folgten 3000 Menschen dem Aufruf Initiative „Olpe gegen rechts“ zu einer Demo durch die Kreisstadt. Am 18. Februar folgt die nächste Demo in Lennestadt.

Lennestadt Die AG „Es TuT sich WAS“ e.V. lädt zur Demonstration mit Kundgebung am Sonntag, 18. Februar, nach Altenhundem ein.

Die nächste Demo „gegen rechts“ im Kreis Olpe steht an, diesmal in Lennestadt. Die AG „Es TuT sich WAS“ e.V. lädt alle Mitbürgerinnen und Bürger zu einer Demonstration mit Kundgebung am kommenden Sonntag, 18. Februar, in Altenhundem ein. „Nie wieder ist jetzt. Zusammen gegen rechts“ ist der Titel der Demonstration. „Wir hoffen, dass viele Bürgerinnen und Bürger teilnehmen, um so ein sichtbares Zeichen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Intoleranz zu zeigen“, so Dr. Gregor Kaiser, MdL, und Vorsitzender der AG „Es TuT sich WAS“ e.V.“ . Die AG aus Lennestadt kämpft seit 32 Jahren gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Die Teilnehmer treffen sich am Sonntag, 18. Februar, um 14 Uhr auf dem Park-&-Ride-Parkplatz am Kreisverkehr neben Kino/Hundem-Lenne-Center in Altenhundem. Von dort startet die Demonstration über die Hundemstraße zum Marktplatz. Hier sind zwei Reden geplant. Neben einem Vertreter der AG „Es TuT sich WAS“ e.V.“ wird eine Schülerin der Sekundarschule Hundem-Lenne sprechen. Die Schule gehört dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an. Diese Schulen haben sich verpflichtet, mehrheitlich gegen Diskriminierung, insbesondere Rassismus, an ihrer Schule vorzugehen. 2020 erhielt die Schule den Preis „Kein Platz für Extremismus und Rassismus“ der Stadt Lennestadt. Darüber hinaus wird eine Live-Band für musikalische Unterhaltung zwischen den Redebeiträgen sorgen.

Unterstützt wird die Demo von mehreren Parteien und Organisationen. Reden von Parteifunktionären seien aber nicht geplant, so Gregor Kaiser. Angemeldet für die Veranstaltung sind offiziell 250 teilnehmende Personen.

Es ist nicht die erste Demo gegen Rechtsextremismus in diesen Wochen im Kreis Olpe. Die Initiativgruppe „Olpe gegen rechts“ hatte am 28. Januar unter dem Motto „Demokratie schützen“ zu einer Demo durch die Kreisstadt eingeladen. 3000 Bürgerinnen und Bürger nahmen daran teil. Zwei Tage zuvor, am Freitag, 26. Januar, hatten der Kreisjugendring als Dachverband aller Jugendorganisationen und der Bund der deutschen katholischen Jugend ebenfalls zur Demo „Wir stehen auf – Jugend im Kreis Olpe“, in Olpe aufgerufen. Mehr als 1000 meist jüngere Mitbürger zeigten hier durch ihre Teilnahme Flagge gegen rechts.

