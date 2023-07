Kreis Olpe: Deutschlandticket ohne Handy – so funktioniert´s

Kreis Olpe. Das D-Ticket gibt´s im Kreis Olpe nur online. Für Senioren ist das eine große Hürde. Doch es gibt einen Tipp, wie es auch ohne PC und Handy geht.

Das Deutschland-Ticket ist ein Renner. Mittlerweile elf Millionen Mal wurde es in Deutschland verkauft. Acht Prozent davon sind neue Fahrgäste, die den öffentlichen Nahverkehr vorher so gut wie nie nutzten. Im VWS-Land, also in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein, könnten es noch mehr sein, wenn der Kauf bzw. die Bestellung des D-Tickets einfacher wäre. Aber das funktioniert bei uns nur „online“. Für viele, besonders ältere und „nichtdigitale“ Bürger ohne PC und E-Mail-Adresse ist dies eine unüberwindbare Hürde (wir berichteten).

Dr. Jörg Ettemeyer, Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde Attendorn-Lennestadt, zuständig für Lennestadt und Kirchhundem, ist entsetzt über diese Sachlage. Doch hat er für die verzweifelten Bahn- und Busnutzer ohne D-Ticket einen Tipp parat: Einfach mal über den Tellerrand schauen. Der Pfarrer, der trotz mancher Widrigkeiten gern mit der Bahn fährt, bekam durch Zufall mit, dass man in Plettenberg das Deutschland-Ticket ganz einfach wie früher, also ohne Angabe einer E-Mail-Adresse, bestellen kann. Antragsformular mit dem Stift ausfüllen – fertig. Ein paar Wochen lag das Ticket in Form einer Chipkarte im Briefkasten. „Sie gilt nun mehrere Jahre, wenn ich sie nicht kündige“, so Ettemeyer.

Warum geht das in Plettenberg und nicht im Kreis Olpe? Die Antwort ist einfach und dennoch kompliziert. Plettenberg gehört zum Märkischen Kreis, dort organisiert die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) den ÖPNV-Busverkehr. Im Gegensatz zur VWS arbeitet die MVG schon seit Jahren mit Tickets in Chipkartenform, hat dementsprechend große Erfahrung mit diesem System. Die VWS dagegen druckte ihre verschiedenen Tickets bis zur Einführung des Deutschlands-Tickets immer noch in Papierform aus. „Die VWS wollte bei der Einführung des Schülertickets auf Chipkarten umstellen, aber damals gab es Probleme bei der Umsetzung“, erklärt Christian Kniep vom Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS).

Chipkarten als System der Zukunft

Vor 10 Jahren galten Chipkarten als System der Zukunft. Doch dann begann der Siegeszug des Smartphones. Heute gilt das Chipkartensystem schon wieder als veraltet. Als das Deutschland-Ticket eingeführt werden sollte, habe sich die VWS dann für das zukunftssichere System, die Smartphone-App, entschieden. Kniep: „Die VWS hat praktisch bei der Modernisierung einen Schritt übersprungen.“ Das Unternehmen sei damit auch der klaren Vorgabe des Verkehrsministers in Berlin gefolgt. Dass man damit allen „nicht digitalen Menschen“ im VWS-Land den Zugang zum D-Ticket verwehrte, hatte man wohl nicht auf dem Schirm.

Die VWS ist nicht das einzige Verkehrsunternehmen im Kreis, das so agierte. Auch bei der DB kann man das Deutschland-Ticket nur online bestellen. Ohne PC und entsprechende Kenntnisse ist dies nicht möglich. Also bleibt nur Ettemeyers Tipp: Ab nach Plettenberg oder Gummersbach in den Oberbergischen Kreis und das D-Ticket dort bestellen.

Aus Verbrauchersicht eigentlich egal, es gilt ja überall in Deutschland. Aus VWS-Sicht aber nicht, denn dem Unternehmen fehlen dadurch die Einnahmen und ein Ausgleich wird erst sehr viel später gezahlt. Natürlich sei es legitim, das Ticket auswärts zu kaufen und den ÖPNV hier zu nutzen, so Kniep, „aber das ist wie beim Rinderfilet: Kaufe ich eins von hier, also regional, oder eins aus Argentinien.“

Eine unbefriedigende Situation

Für Dr. Jörg Ettemeyer bleibt die Situation unbefriedigend. Er konfrontierte die Landtagsabgeordneten Jochen Ritter (CDU), Dr. Gregor Kaiser (Grüne) und auch Lennestadts Bürgermeister Tobias Puspas mit der Sachlage. „Alle plädierten eindeutig für die Möglichkeit des Erwerbs des D-Tickets auch ohne Internet. Ich würde die Handelnden im Kreis Olpe und in Siegen nicht aus der Verantwortung nehmen. Sie sollten hier einfach nur das möglich machen, was im Nachbarkreis möglich ist – für die Menschen vor Ort. In Altenhundem haben wir eine gut funktionierende Verkaufsstelle der Bahn. Dort sollte jeder genauso unbürokratisch wie in Plettenberg das D-Ticket bestellen können“, so der Pfarrer.

Bleibt die Frage, ob es überhaupt möglich ist, dass die VWS wieder einen Schritt zurück macht und nachträglich das Chipkartensystem einführt. Christian Kniep hat Zweifel, der Aufwand wäre immens: „Man müsste dann für jeden Kunden jeden Monat eine neue Karte rausschicken.“

