Kreis Olpe: Dicke Sauerländer Bockwurst wird 60 Jahre alt

Finnentrop. Seit 60 Jahren wird die Dicke Sauerländer Bockwurst von der Firma Metten unverändert produziert. Es ist ein Erfolgsrezept aus mehreren Gründen.

Als „historisch schlecht“ bezeichnen Experten den Zustand unserer Wälder. Um den Bäumen im Sauerland etwas Gutes zu tun, nimmt der Finnentroper Fleisch- und Wurstwarenspezialist Metten den 60. Geburtstag seines Markenproduktes „Dicke Sauerländer“ Bockwurst als Anlass für eine besondere Aktion.

Begonnen hat alles 1961 in der Sauerländer Fleischwarenfabrik, gegründet 1902 in Finnentrop. Die Nachfrage nach den ursprünglich frischen Sauerländer Würstchen stieg stetig. Da hatte Firmeninhaber Wilhelm Metten die Idee, die Würstchen in Konservendosen für die Vorratshaltung anzubieten. Zunächst wurde nur die Großdose mit 24 Würstchen für Kantinen, Zechen und den Einzelverkauf in „Tante Emma“-Läden verkauft. Erst später kamen weitere Größen wie die beliebte 10er Dose oder die heutige Standard-Dose mit 5 Würsten für die Privathaushalte hinzu. Hiermit startete die „Dicke Sauerländer“ Bockwurst“ ihren Siegeszug. Heute ist sie laut Marktforschungszahlen das beliebteste Konserven-Würstchen in Deutschland.

Zehn Millionen Dosen pro Jahr

Das heute in der vierten Generation geführte Familienunternehmen ist mit seiner Sauerländer Heimat eng verbunden. So trägt jede der jährlich über 10 Millionen hergestellten Würstchendosen den Namen der Region in die Welt hinaus. Der Absatz des beliebten Klassikers konnte sich in den letzten Jahren auch gegen den allgemeinen Trend im Konservenregal positiv entwickeln. Seit mittlerweile sechs Jahren wird auch die würzig knackige Rostbratwurst unter der Marke „Dicke Sauerländer“ vertrieben und konnte den Absatz seit der Markteinführung mehr als verdoppeln. Auch auf den Lkw’ des Unternehmens sowie dem weltweit einzigartigen Heißluftballon mit drei angenähten, überdimensional großen Würstchendosen ist der markante Sauerland-Schriftzug zu sehen.

Die „Dicke Sauerländer“ Bockwurst feiert Geburtstag. Seit nunmehr 60 Jahren wird das Original in unveränderter Rezeptur hergestellt. Foto: Metten Fleischwaren

„Die Dicke Sauerländer Bockwurst hat sich zum kulinarischen Botschafter der Region entwickelt“, freut sich Geschäftsführer Tobias Metten. Er möchte nicht tatenlos zusehen, wie es dem Wald immer schlechter geht.

Jede Wurst für den Wald

So startet das Finnentroper Familienunternehmen zum 60-jährigen Jubiläum eine Aktion unter dem Motto: Jede Wurst für den Wald. Dabei werden die Endverbraucher aufgerufen, einen auf den Dosen befindlichen (5 x 80 Gramm) Aktions-Code auf der Metten-Internetseite einzugeben, damit jeweils 25 Cent in ein Aufforstungsprojekt im Repetal fließen, das gemeinsam mit dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V. umgesetzt wird. Die Mechanik ist denkbar einfach: Bockwurst kaufen, Code eingeben und dabei dem Sauerländer Wald etwas Gutes tun. Und ganz nebenbei kann man zusätzlich mit etwas Glück einen von 60 tollen Preisen gewinnen.

