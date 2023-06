Kreis Olpe: Die fünf besten Freizeit-Tipps für’s Wochenende

Kreis Olpe. Der Sommer ist da, und Sie haben keine Ahnung, was Sie diese Woche machen können? Hier sind ein paar Tipps für die ganze Familie.

Draußen wird es sommerlich, die Ferien nahen- und somit auch die vielen Ferien-Freizeitevents im Kreis Olpe. Doch auch kurz vor dieser Zeit gibt es Freizeitangebote, die die Sommertage verschönern. Wir haben wieder ein paar schöne Tipps für Sie zusammengesucht

Mein Tipp für Sie

Lesen und kreativ sein – das können Groß und Klein im Sommerleseclub. Am Freitag, 16. Juni, findet die erste Veranstaltung, ein Schattenspiel des Theaters der Dämmerung, um 15 Uhr in der Stadtbücherei Olpe statt. Es wird das Märchen des Däumelinchens präsentiert. Beim Sommerleseclub nimmt man als Team oder alleine an verschiedenen Veranstaltungen rund ums Lesen teil. Die Kreativität kommt nicht zu kurz: Man erhält ein Logbuch, das man kreativ gestalten kann und in dem man zum Beispiel seine gelesenen Bücher festhalten kann. Fürs Lesen bekommt man Stempel, und die Teilnehmer, die am Ende mindestens drei Stempel gesammelt haben, bekommen bei der Abschlussparty am 11. August eine Urkunde. Es wird außerdem ein Überraschungsfilm geschaut, und alle Teilnehmer verleihen ,,Lese-Oskars“.

Anmelden kann man sich in der Stadtbücherei, das Logbuch bekommt man ebenfalls dort. Infos unter www.sommerleseclub.de

Viel Spaß für wenig Geld

Im Forsthaus Hohenroth in Netphen findet am Samstag, 17. Juni, von 11 bis 17 Uhr das Kinder- und Familienfest statt. Jeder wird dort eine Aktivität für sich finden, denn es gibt viele unterschiedliche Angebote, zum Beispiel Kutschfahrten, Vorführungen und Aktionen der Pfadfinder. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Für die Kleinen

Auf der Freilichtbühne Freudenberg wird am Sonntag, 18. Juni, das Theaterstück ,,Biene Maja“ von Britt Löwenstrom aufgeführt. Die beliebte Kindergeschichte, die an der frischen Luft mit aufwendigen Kostümen und Kulissenbildern vorgeführt wird, ist für die ganze Familie geeignet. Die Preise variieren je nach Sitzkategorie, für Kinder bis 14 Jahre sind sie günstiger. Für Gruppen ab 30 Personen sowie für Menschen mit Behinderung gibt es eine Ermäßigung.

Informationen zu den Preisen und Sitzen findet man auf der Website www.freilichtbuehne-freudenberg.de. Dort kann man auch Tickets kaufen.

Mal was anderes

Die Ausstellung ,,Erdverbunden“ vom Künstlerbund Südsauerland wird am Sonntag, 18. Juni, um 15 Uhr eröffnet. Es werden Werke von Künstlern Künstlern gezeigt, die sich dem Thema Himmel und Erde gestellt haben. Finden kann kann man die Ausstellung beim Museum Wendener Hütte, Hochofenstraße 6. Sie dauert noch bis zum 17. September und ist dienstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Sporthighlight der Woche

Spektakuläre Abfahrten, rasante Kopf-an-Kopf-Rennen - die Mountainbike-Elite fährt am Wochenende wieder durch Saalhausen. Die Wälder rund um das Kur- und Bürgerhaus werden am Samstag und Sonntag ab 9 Uhr unsicher gemacht.

