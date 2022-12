Kreis Olpe: Diebe in der Weihnachtszeit – Autos aufgebrochen

Olpe/Attendorn. Aus geparkten Autos haben Täter um die Weihnachtszeit im Kreis Olpe Wertgegenstände gestohlen. Darunter eine Geldbörse und eine Handtasche.

Erneut haben unbekannte Täter aus in Olpe und Attendorn geparkten Fahrzeugen Wertgegenstände entwendet. Zunächst stellte am Freitag (23. Dezember) eine 39-Jährige fest, dass in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Fahrerscheibe ihres in der Straße „Zum Waterland“ in Ennest geparkten Pkw eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde die Geldbörse entwendet. Zudem entstand an dem Auto Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. In derselben Nacht entwendeten Unbekannte aus einem Pkw, der in der Heinrich-Kaiser-Straße geparkt war, Elektronik und Zigaretten. Dabei schlugen auch hier die Täter ein Fenster ein und stahlen diverse Wertgegenstände. Auch in diesem Fall liegt der Sach- und Beuteschaden im mindestens dreistelligen Eurobereich.

Einen weiteren Diebstahl meldete am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag 26. Dezember, eine 51-Jährige. Dabei schlugen Unbekannte zwischen 13:25 Uhr und 13:35 ein Seitenfenster ihres in der Pater-Deimel-Straße in Olpe geparkten SUV ein. Die Täter entwendeten eine Damentasche mit einer Geldbörse und weiteren Wertgegenständen. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

