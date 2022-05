Immobilien Kreis Olpe: Diese Häuser werden zwangsversteigert

Kreis Olpe. Im Kreis Olpe kommen mehrere Immobilien unter den Hammer. Einfamilienhaus oder Ladenlokal: Hier ist ein Überblick über die Zwangsversteigerungen.

Ob Einfamilienhaus oder Ladenlokal: Die Amtsgerichte in Olpe und Lennestadt informieren regelmäßig über aktuelle Zwangsversteigerungen. Unsere Redaktion hat dazu eine Übersicht über die geplanten Termine der versteigerten Immobilien zusammengestellt.

+++ Lesen Sie auch: Kreis Olpe: Diese exklusiven Immobilien sind auf dem Markt +++

Einfamilienhaus: Gleich zwei Grundstücke mit Einfamilienhaus in Brachthausen kommen am 6. Juli unter den Hammer. Das Objekt befindet sich in der Hilchenbacher Straße 2. Wie aus dem Gutachten hervorgeht, handelt es sich um ein eingeschossiges, vollunterkellertes Wohnhaus (Baujahr 1971) mit ausgebautem Dachgeschoss, angebauter Garage (Baujahr 1985) und mit einem separatem zweigeschossigen Garagengebäude (Baujahr 1961). Die Wohnfläche beträgt etwa 274 Quadratmeter, die Garage umfasst 48 Quadratmeter und das Garagengebäude noch mal rund 90 Quadratmeter. Das Wohngrundstück ist mit einer Fläche von 743 Quadratmetern im Grundbuch eingetragen, die daran angrenzende Freifläche, die aktuell landwirtschaftlich genutzt wird, beträgt noch mal 742 Quadratmeter. Laut Gutachten befindet sich das Objekt in einem „ordentlichen Zustand“, Baumängel oder Schäden wurden nicht festgestellt – allerdings erfolgte die Bewertung nur nach Besichtigung von außen. Das Grundstück mit Einfamilienhaus, Garage und Garagengebäude hat einen Verkehrswert von 225.000 Euro, die landwirtschaftliche Fläche wird mit 57.000 Euro bewertet. Termin der Zwangsversteigerung: 6. Juli, 9.30 Uhr, im Amtsgericht Lennestadt, Kölner Straße 104, Erdgeschoss 006.

+++ Lesen Sie auch: Martin Rütter will verzweifelten Maddox vermitteln +++

Einfamilienhaus: Am 20. Juli wird ein rund 116 Quadratmeter großes Einfamilienhaus in Halberbracht versteigert. Dazu gehört ein 453 Quadratmeter großes Grundstück (Christine-Koch-Straße 19). Laut beigelegtem Gutachten handelt es sich um ein eingeschossiges Wohnhaus, voll unterkellert und mit ausgebautem Dachgeschoss. Das Baujahr wird auf 1960 geschätzt, ein Anbau wurde 1976 hinzugefügt. Die Böden sind mit Estrich, keramischen Platten, Laminat, PVC oder angestrichenen Holzdielen belegt. Sowohl im Untergeschoss als auch im Erdgeschoss und Obergeschoss gibt es sanitäre Anlagen, die im Keller befindlichen sanitären Anlagen sind allerdings nicht nutzbar. Wie aus dem Gutachten hervorgeht, wird die Marktfähigkeit des Hauses als „befriedigend“ eingestuft, gleichzeitig befände es sich aber in einem „vernachlässigten Zustand“. Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt. Im erdnahen Mauerwerk wurde Feuchtigkeit festgestellt. Der Verkehrswert der Immobilie beläuft sich auf 116.000 Euro. Der Termin zur Zwangsversteigerung wurde am 20. Juli um 9.30 Uhr im Amtsgericht Lennestadt, Kölner Straße 104, Erdgeschoss 006, angesetzt.

+++ Lesen Sie auch: Bücherstube Hachmann in Olpe: Jetzt steht ein Umzug an +++

Ladenlokal: Im Wendebach-Center in Wenden werden zwei Ladenlokale im Erdgeschoss versteigert, in dem zuvor die Pizzeria Roma untergebracht war. Die Nutzfläche des ersten Objektes verteilt sich auf etwa 62 Quadratmeter und besteht aus einem Verkaufsraum sowie aus einem Herren- und Damen-WC. Dazu gehören zwei Stellplätze in der Tiefgarage. Der Verkehrswert beläuft sich auf 98.000 Euro. Das zweite Ladenlokal kommt auf eine Nutzfläche von 64 Quadratmeter und besteht aus einem Windfang, einem Thekenraum, einer Küche und einem WC-Raum. Auch hier sind zwei Stellplätze in der Tiefgarage enthalten. Der Verkehrswert liegt bei 104.000 Euro. Am 19. Mai, 10 Uhr, können Interessenten im Amtsgericht Olpe, Bruchstraße 32, Erdgeschoss 037, mitbieten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe