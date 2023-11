DJ Faith wird an einem ungewöhlichen Ort auflegen: einer Kirche, in der sonst Orgelmusik dominiert.

Glaube Kreis Olpe: DJ legt fetzige Beats in katholischer Kirche auf

Altenhundem Junge Menschen sind zu einer besonderen Party an einem ungewöhnlichen Ort eingeladen: einer Kirche. Hier findet das Experiment statt.

Ein ungewöhnliches Experiment starten das jugendspirituelle Netzwerk „Tabor“ und das katholische Dekanat Südsauerland am Freitag, 17. November: Menschen ab 14 Jahre sind eingeladen zu „Contact 2023“, einer besonderen Party. Ab 19.30 Uhr legt DJ Faith in der Kirche Maria Königin in Altenhundem auf.

Er bringt junge Menschen echt zum Springen. Jan Steinberg, „Tabor“-Band

„DJ Faith begeistert seit Jahren nicht nur junge Menschen mit seinem pulsierenden Musikset und einer Show voller Power, treibender Beats und Animation. Dabei kombiniert er House- und elektronische Chartmusik mit christlichen Songs und begeisternden Impulsen. Den Stuttgarter DJ Faith treibt dabei der Wunsch an, Glaube, Liebe und Hoffnung mit jeder Menge Spaß auf der Tanzfläche zu vereinen“, heißt es in der Einladung von „Tabor“. Es soll ein Abend sein, der junge Menschen miteinander und mit Glaubens- und Lebensthemen in Kontakt bringt und ein Abend, um gemeinsam zu feiern.

„Ich freu‘ mich riesig!“ sagt Jan Steinberg von der „Tabor“-Band. „Wir durften DJ Faith bei einem Festival im letzten Jahr bereits erleben. Er bringt junge Menschen echt zum Springen.“ Sängerin Hannah Tillmann durfte mit ihm sogar einen Open-Air-Gottesdienst gemeinsam gestalten: „Das war eine tolle Erfahrung! Es ist einfach super, wie es ihm gelingt, coole Musik mit Themen, die mich in meinem Leben und Glauben bewegen, in Verbindung zu bringen!“ Zu „Contact 23“ sind insbesondere die Firmlinge im Kreis Olpe eingeladen, die sich aktuell auf die Firmung im kommenden Frühjahr vorbereiten.

Es ist einfach super, wie es ihm gelingt, coole Musik mit Themen, die mich in meinem Leben und Glauben bewegen, in Verbindung zu bringen! Hannah Tillmann, Sängerin der „Tabor“-Band

Tickets für 5 Euro gibt es über die Homepage www.taborsauerland.de. Kirche und Party sind für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis etwa. 30 Jahre reserviert. Begleitpersonen brauchen jedoch nicht im Freien zu warten, sondern sind in den direkt anschließenden Jugendhof eingeladen. Dort erwartet sie neben gemütlicher Atmosphäre, Snacks und Getränken ein buntes Angebot an Informationen, Austausch und Vernetzungsmöglichkeiten. Die Party klingt mit ruhiger Musik und Gesprächsangeboten gegen 22.30 Uhr aus.

Wer mehr über DJ Faith erfahren möchte oder einen Eindruck von seinen Partys erhalten möchte wird hier fündig.

