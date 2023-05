Kreis Olpe: Drei Motorradunfälle in dreieinhalb Stunden

Kreis Olpe. Der Frühling lockt viele Motorradfahrer auch auf die Straßen im Kreis Olpe. Am Sonntag verletzten sich drei Motorradfahrer, einer schwer.

Gleich drei Motorradunfälle innerhalb von dreieinhalb Stunden ereigneten sich am Sonntag im Kreis Olpe, wie die Polizei mitteilt. Die Bilanz: Ein schwer und zwei leicht verletzte Motorradfahrer.

Gegen 13:15 Uhr übersah eine 61-jährige Autofahrerin aus Attendorn einen 26-jährigen Motorradfahrer aus Lennestadt, als sie von einem Gartencenterparkplatz in Lennestadt auf die B 236 in Fahrtrichtung Meggen fahren wollte. Der Motorradfahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt.

+++Lesen Sie auch: 100 Jahre Kreisschützenbund - große Feier auf dem Ümmerich+++

Gegen 15 Uhr übersah ein 70-jähriger Autofahrer aus Bergisch Gladbach aus ungeklärter Ursache einen 21-jährigen Motorradfahrer aus Olpe. Der Unfall ereignete sich in Drolshagen-Wegeringhausen in Höhe des Blumenwegs. Auch hier blieb der Motorradfahrer zum Glück nur leicht verletzt. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Gegen 15:40 Uhr dann ein Unfall in Kirchhundem-Rüspe mit schwerwiegenderen Folgen: Hierbei sich ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Hemer schwer. Er befuhr die L 553 aus Richtung Rheinweserturm kommend, in Richtung Rüspe. In einer Linkskurve verbremste er sich jedoch und verlor die Kontrolle über sein Krad. Er stürzte und musste mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das stark beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe