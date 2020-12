Das DRK organisiert den Betrieb des Corona-Impfzentrums in Attendorn mit.

Corona Kreis Olpe: DRK sucht Helfer für Impfzentrum in Attendorn

Kreis Olpe. Für einen geregelten Ablauf im Corona-Impfzentrum in Attendorn sucht der DRK-Kreisverband Helfer. Erste Bewerbungen sind bereits eingegangen.

Wenn das Impfzentrum des Kreises Olpe in Attendorn Mitte Januar an den Start geht, stehen genug Helferinnen und Helfer für den Betrieb bereit. Aber es werden noch weitere Bewerber gesucht.

„Die Kräfte, die wir benötigen, werden zur Verfügung stehen“, sagt Torsten Tillmann, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Olpe, der den Kreis bei der Organisation des Impfbetriebs maßgeblich unterstützt. Die Rekrutierung der Hilfskräfte sei bisher kein Problem gewesen.

Mittlerweile hat der Kreisverband auf seiner Homepage unter der Überschrift „Wir suchen DICH fürs Impfzentrum“ die Stellenbeschreibungen und Anforderungen für Impfhelfer veröffentlicht. Bereits in den ersten Tagen meldeten sich mehr als 50 Bürgerinnen und Bürger. Für den Start des Impfbetriebs unter 50-prozentiger Auslastung, der voraussichtlich Mitte Januar erfolgen wird, müssen zunächst rund 20 Stellen im Schichtbetrieb besetzt werden.

Nicht nur Bewerber aus Gesundheitswesen

Tillmann: „Die Leute kommen aus allen möglichen Branchen“. Es gebe Bewerbungen auf 450-Euro-Basis bis zur Anstellungen in Vollzeit. Gesucht werden nicht nur Bewerberinnen und Bewerber aus dem Gesundheitswesen, sondern zum Beispiel auch Bürofachkräfte. „Wenn die Leute keine Krankenkassenkarte dabei haben, dann müssen alle Daten vor Ort per Hand eingegeben werden, dafür brauchen wir Leute, die das können“, nennt Tillmann ein Beispiel.

Zu den grundsätzlichen Aufgaben im DRK-Impfteam gehören laut Ausschreibung: Empfang und Registrierung der Impflinge; Bereitstellung von Aufklärungsmaterialien; Beantwortung von Rückfragen anhand organisatorischer Vorgaben; Aufklärung und Erläuterung des Leitsystems durch die AHA-Regeln und die Unterstützung im administrativen Bereich der Corona-Impfstellen.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten Freude am Umgang mit Menschen, soziale Kompetenz und Teamfähigkeit mitbringen. Kommunikationsfähigkeit und Engagement, vorbildliches Auftreten, Flexibilität und Teamfähigkeit werden ebenfalls vorausgesetzt. Weitere Anforderungen sind gute Deutschkenntnisse - weitere Fremdsprachen sind von Vorteil – und die Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld arbeiten und sich leicht auf neue Gegebenheiten einstellen zu können.

Bewerbungsportal auf der DRK-Homepage

Da die Helferinnen und Helfer im Schichtbetrieb eingesetzt werden (geimpft wird täglich von 8 bis 20 Uhr) sollten sie dementsprechend belastbar sein. „Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung, eine abwechslungsreiche Tätigkeit, freundliche Atmosphäre in einem kollegialen Team, die Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln und die Möglichkeit, sich aktiv an der Bekämpfung der Pandemie zu beteiligen“, so das DRK.

„Interessierte Leute können sich gern bei uns melden, aber bitte nicht in Papierform“, bittet Torsten Tillmann. Die einfachste Bewerbungsmöglichkeit ist das Online-Bewerbungsportal auf der Homepage des DRK-Kreisverbandes. Nach Eingang der Bewerbung meldet sich das DRK schnell zurück.

Für das DRK werden die kommenden wenig Zeit bieten, die Füße hoch zu legen. Tillmann: „Wir sind im Moment dabei die Dienstpläne für Schnelltest über Weihnachten zu erstellen.“ Dazu kommen die Abstriche in Seniorenheimen und – nicht unüblich an Feiertagen - mögliche Notfallsituationen.