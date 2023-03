Blaulicht Kreis Olpe: E-Scooter-Fahrer mit Drogen am Lenker erwischt

Attendorn/Finnentrop. Gleich zwei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss zieht die Polizei am Sonntag aus dem Verkehr.

Weil ein 37-Jähriger einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in Betrieb nahm, wurde er am Sonntag (5. März) um 18.10 Uhr in der „Wasserstraße“ kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer mit dem E-Scooter nicht nur ohne gültigen Versicherungsschutz gefahren war, sondern darüber hinaus auch Anzeichen auf einen vorangegangenen Drogenkonsum vorlagen. Zudem wies auch ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ein positives Ergebnis aus.

+++ Auch Interessant: Schneeglätte: Besonders in Wenden kracht es zum Wochenstart +++

Der Mann wurde Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem muss er sich in einem Verfahren wegen „Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss“verantworten. Auch eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

Auch in Finnentrop fiel im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der Lennestraße ein 28-Jähriger E-Scooter-Fahrer auf. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der junge Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Der 28-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine entsprechende Blutprobe entnommen wurde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe