Kreis Olpe: Einbrecher in Lennestadt und Kirchhundem aktiv

In Lennestadt und Kirchhundem kam es am Wochenende zu drei Einbrüchen.

Lennestadt/KIrchhundem. Einbrecher haben in Lennestadt und Kirchhundem am Wochenende gleich dreimal zugeschlagen. In ein Café drangen sie schon zum wiederholten Mal ein.

Von drei Einbrüchen im Bereich Lennestadt/Kirchhundem berichtet die Polizei nach dem Feiertagswochenende. Ob ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar.

In der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, auf Samstag, 9.20 Uhr, hebelten Unbekannte die Fenstertür zum Büroraum einer Bankfiliale in der Würdinghauser Straße in Würdinghausen auf, vermutlich mit einem Brecheisen oder einem ähnlichen Gegenstand. Auf Videoaufnahmen ist erkennbar, dass es sich bei den Tätern um zwei vermummte Männer handelte. Nach einem ersten Ermittlungsstand konnten sie in den Räumen keine Beute machen.

Bereits zum zweiten Mal in zwei Wochen drangen unbekannte Täter zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, in ein Café in der Hundemstraße in Altenhundem ein. Dort entwendeten sie eine Geldkassette sowie ein Glas mit Bargeld. Wie die Täter in die Filiale gelangten, war zunächst unklar.

+++ Lesen Sie auch: Impfdurchbrüche im Kreis Olpe – wann ein schwerer Verlauf droht +++

Die Sekundarschule Meggen war im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 14.15 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Nach ersten Ermittlungen gelangten sie über ein Fenster in einen Schulraum. Sie durchsuchten dort Schränke, entwendeten jedoch nichts. Den Unbekannten gelang es nicht, in weitere Gebäudeteile einzudringen. Es entstand geringer Sachschaden.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Beobachtungen und Hinweise können Zeugen der Polizei unter Tel. 02761/9269-0 melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe