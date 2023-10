Kreis Olpe: Einbruch in Vereinsheim und E-Scooter gestohlen

Kreis Olpe. Die Anzahl der Einbruchsdelikte nimmt in der dunkler werdenden Jahreszeit zu. Die Polizei meldet Diebstähle aus Oberhundem und Wenden.

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Vereinsheim des TV Oberhundem im Wilhelm-Münker-Weg ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte er sich über ein Fenster Zugang in das Vereinsheim. Anschließend betrat der Täter mehrere Räume und entwendete eine Überwachungskamera, Bargeld sowie eine JBL-Musikbox. Der Wert der Beute liegt im dreistelligen Eurobereich. Zudem entstand Sachschaden an dem Gebäude in derzeit noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.

In der Fichtenstraße in Wenden ließen unbekannte Täter in der gleichen Nacht zwei E-Scooter aus der Garage eines Mehrfamilienhauses mitgehen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stahlen die Unbekannten zunächst den Garagentoröffner und öffneten so das Tor. Dann nahmen sie die Elektroroller mit. Zusammen lag der Wert der entwendeten Roller im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

