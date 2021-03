Kreis Olpe: Es gibt kurzfristig Impftermine

Kreis Olpe. Überraschende Meldung: Kurzfristig gibt es freie Termine für Corona-Impfungen. Wer Interesse hat, sollte sich sofort anmelden.

Wie die Kreisverwaltung Olpe am Sonntag mitteilt, gebe es noch freie Impftermine im Impfzentrum in Attendorn. Die Kreis-Pressestelle teilt wörtlich mit: „Nachdem die Corona-Schutzimpfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca am Freitag wieder aufgenommen werden konnten, herrscht reger Betrieb im Impfzentrum in Attendorn. Trotzdem stehen kurzfristig noch freie Termine für alle berechtigten Gruppen zur Verfügung, vor allem auch für die Bevölkerungsgruppe ab 80 Jahren.“

Termine für die Über-80-jährigen könnten bereits für die kommende Woche online über das Impfterminportal www.impfterminservice.de oder telefonisch unter 0800 11611702 gebucht werden. Termine mit dem Impfstoff AstraZeneca für die impfberechtigten Priorisierungs-Gruppen sind ebenfalls noch verfügbar. Hier erfolgt die Buchung über die Internetseite des Impfzentrums http://impfzentrum-oe.de.

