Kreis Olpe: Experten erklären – Was hilft bei „Rücken“?

Kreis Olpe. Viele klagen über Rückenschmerzen. Auch im Kreis Olpe. Doch was kann man tun? Antworten gab es im großen Medizin-Forum der WP.

Wenn Sie noch nie über „Rücken“ klagen mussten, dann gehören Sie zu den 20 Prozent der Bevölkerung, die Glück haben und die vor allem ganz viel richtig machen. Tatsächlich leiden 80 Prozent aller Menschen unter Rückenschmerzen in unterschiedlicher Ausprägung und Intensität, 30 Prozent davon haben chronische Beschwerden.

+++ Lesen Sie hier: Kommunen im Kreis Olpe wollen junge Ärzte anlocken +++

Dass Rückenschmerzen kein unvermeidbares Problem sind, über erste Hilfe, Vorbeugung und Verhalten im Alltag, damit beschäftigte sich das „Medizin-Forum“ der Westfalenpost in Kooperation mit der Katholischen Hospitalgesellschaft Südwestfalen vergangenen Dienstagabend in der Fortbildungsakademie in Rhode. Es referierten Dr. Jürgen Bong, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie des St. Martinus-Hospitals Olpe und des St. Josefs-Hospitals Lennestadt sowie David Meiworm, Leiter der Physiotherapie am St. Josefs-Hospital. Sie vermittelten ein ganzheitliches Verständnis zum Beschwerdebild der Volkskrankheit Rückenschmerzen.

„Die Wirbelsäule ist ein ganz sensibles Organ. Durch Achtsamkeit im Alltag lässt sich deren Belastung deutlich verringern. Auf die Haltung kommt es an“, betonte Meiworm und sprach damit – ebenso wie Bong ­– einen weiteren ganz wesentlichen Punkt an: „Rücken“ ist nicht nur Anatomie, sondern auch eine Sache der inneren Einstellung.

80 Prozent der Menschen leiden unter Rückenschmerzen. Chronisch werden sie bei Bewegungsmangel, Stress und psychischen Belastungen. Foto: Birgit Engel

Rückengerechte Bewegungsabläufe bei der Arbeit im Haushalt, im Garten, im Büro, richtiges Liegen, Stehen, Tragen, Heben, – die Qualität der Bewegung ist elementar für einen gesunden Zustand der Wirbelsäule. Und auch und nicht zuallerletzt deren Quantität und davon haben wir Menschen schlicht zu wenig. „Wir müssen weniger sitzen, wir müssen viel mehr stehen, so viel wie möglich und das reicht immer noch nicht“, so Meiwom. „Je mehr Bewegung, desto besser wird unser Körper durchblutet, werden unsere Bandscheiben besser versorgt, was sie weniger anfällig macht.“

Die gute Nachricht ist: Der weitaus größte Anteil aller Rückenschmerzen ist nicht spezifisch und medizinisch harmlos. Nur die wenigsten resultieren aus einem wirklich ernsthaften Problem. So verbirgt sich beispielsweise hinter spezifischen Kreuzschmerzen – und das sind lediglich insgesamt 15 Prozent der akut Erkrankten – zu nur vier Prozent ein Bandscheibenvorfall. Wobei auch da besonders schwere Ausprägungen äußerst selten sind. Und da gilt: „Bildgebende Untersuchungen sagen nicht viel aus. Man operiert nach Symptomen“, so Bong.

+++ Lesen Sie hier: Gisa Pauly stellt neuen Sylt-Krimi auf dem Biggesee vor +++

Anatomie hin, Anatomie her – für seinen Körperbau kann man mitunter nichts. Eine Fehlstellung am Knie oder an der Hüfte, ein gebrochener Arm in der Jugend. Oder vielleicht auch unentdeckte Mängel am Gebiss – wie ein Zuhörer an dem Abend erzählte. All das kann Rückenschmerzen verursachen. „Als Patient möchte man die Ursache wissen, den Grund erfahren. Aber das ist bei Rückenschmerzen nicht immer ganz klar und transparent“, so Meiworm und Bong.

Die Botschaft: Bewegung und Sport wirken präventiv, in den meisten Fällen auch heilend und lindernd. Das mag nicht überraschen. Eine weitere Botschaft bei chronischen Beschwerden vielleicht schon mehr: das „Angst-Vermeidungs-Modell“. Zwei Wege stehen zur Wahl: Der eine führt über die Angst und Katastrophisierung zu anschließender Depression und Behinderung. Der andere lässt die Angst links liegen, wählt die Konfrontation, um dann zu genesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe