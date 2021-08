Kreis Olpe: Fachkräftemangel wird wieder ein Thema

Kreis Olpe. Nach der Corona-Krise geht die Arbeitslosigkeit im Kreis Olpe weiter zurück. Das macht die Suche nach Fachkräften wieder schwieriger.

Der Arbeitsmarkt im Kreis Olpe stabilisiert sich weiter: Im August waren 2933 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 62 weniger als im Juli (-2,1 Prozent) und sogar fast 1000 weniger als vor einem Jahr (-25,1 Prozent). Das berichtet die Agentur für Arbeit am Dienstag. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,7 Prozent und damit um 1,2 Punkte besser als im August 2020.

„Trotz der Urlaubszeit ist ein erneuter Rückgang an Arbeitslosen zu verzeichnen“, stellt Daniela Tomczak, Chefin der Siegener Arbeitsagentur, die Besonderheit heraus. Denn für gewöhnlich steigt die Arbeitslosigkeit im August aufgrund der Ferienzeit. „Wir sehen aber auch in diesem Monat, dass die Unternehmen ihre Belegschaft halten und sogar neue Kräfte einstellen“, erklärt sie.

Die Unternehmen im Agenturbezirk Siegen, zu dem die Landkreise Olpe und Siegen-Wittgenstein zählen, haben weiterhin Bedarf an Arbeitskräften. Der Bestand an offenen Stellen liegt bei knapp 3900 und ist im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent gestiegen. „Zwei Drittel der Stellen ist für Fachkräfte ausgeschrieben. Mit der Erholung des Arbeitsmarktes rückt das Thema der Fachkräftesicherung wieder mehr in den Fokus.“ Daniela Tomczak rät den Unternehmen, neben der klassischen Ausbildung auch die Möglichkeit zu nutzen, Mitarbeiter in Helfertätigkeiten zu Fachkräften fortzubilden. „Wir beraten gerne in beiden Bereichen und unterstützen bei der Orientierung“, so Tomczak.

