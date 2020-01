Kreis Olpe. In Attendorn, Finnentrop und Olpe haben sich Betrüger als Polizisten ausgegeben. Sie wollten Geld von Senioren erbeuten. Die Polizei warnt.

Kreis Olpe: Falsche Polizisten rufen bei Senioren an

Die Polizei im Kreis Olpe warnt vor Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgeben, um so an Geld und weitere Wertgegenstände meist älterer Personen zu gelangen. Erst am Donnerstag hatten bislang unbekannte Täter in Attendorn, Finnentrop und Olpe erneut versucht, mit dieser Masche Beute zu machen, wie die Kreispolizeibehörde am Freitag mitteilte.

In allen Fällen gaben die Anrufer an, dass es Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben hätte und fragten nach Wertgegenständen und Geld der Betroffenen. Keiner der Angerufenen fiel auf diese Masche hinein und es blieb beim Versuch. In einem Fall fragte die Anruferin auch direkt nach, ob der Mann wirklich ein Polizeibeamter sei. Abrupt beendete daraufhin der Anrufer das Gespräch.

Polizei rät: Keine Informationen herausgeben

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Polizei niemals anruft, um Auskünfte über Vermögen zu erfragen oder dieses sicherzustellen. Erhalten Betroffene einen solchen Anruf, sollten sie keine Informationen herausgeben, auflegen und im Anschluss die Polizei informieren.

Generell gelte: Wenn ein Anruf merkwürdig ist, sollten Betroffene umgehend auflegen, niemals telefonisch persönliche Daten und Informationen an Unbekannte weitergeben – auch nicht, wenn sich diese als Polizeibeamte ausgeben. Wer glaubt, dass ein Trickbetrüger angerufen hat, sollte umgehend die Polizei über den Sachverhalt informieren und Anzeige erstatten.