Kreis Olpe: FDP nominiert Johannes Vogel für Bundestagswahl

Kreis Olpe. Traumergebnis für Johannes Vogel. Die FDP hat ihn einstimmig für die Bundestagswahl im Wahlkreis 149 (Kreis Olpe/MK) nominiert.

Die FDP schickt erneut Johannes Vogel in das Rennen um ein Bundestagsmandat für d̈en Wahlkreis 149 (Kreis Olpe/Märkischer Kreis). Beim gemeinsamen Parteitag der Freien Demokraten des Kreises Olpe gemeinsam mit den Parteifreunden der FDP Märkischer Kreis in der Ebbehalle in Valbert standen die Wahlversammlungen zur Aufstellung der Kandidaten zur Bundestagswahl 2021 in den Wahlkreisen Olpe/Märkischer Kreis I (Nr. 149) und für den Wahlkreis Märkischer Kreis II (Nr. 150) auf der Tagesordnung. Versammlungsleiter Arne Hermann Stopsack (Kreisvorsitzender FDP Märkischer Kreis) begann mit dem Wahlkreis Märkischer Kreis I (Nr. 149), der den Kreis Olpe und die Kommunen Halver, Herscheid, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen und Schalksmühle aus dem Märkischen Kreis umfasst.

Liberale Stimme aus dem Sauerland

Als vom Vorstand Märkischer Kreis und Olpe vorgeschlagener Kandidat stellte sich der heimische Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel erneut zur Wahl. Als arbeitsmarkt- und rentenpolitischer Sprecher der FDP- Bundestagsfraktion und Generalsekretär der FDP NRW gab Vogel den Anwesenden einen Überblick über aktuelle Themen. Modernisierungsbedarf sah Vogel besonders auch auf dem Gebiet des Arbeitsrechts. Dieses müsse an die Anforderungen von Homeoffice und einer modernen Arbeitswelt angepasst werden. Johannes Vogel betonte, er möchte die liberale Stimme aus dem Sauerland sein und wolle sich in Berlin besonders für den südwestfälischen Wirtschaftsstandort stark machen.

Einstimmiges Votum in geheimer Wahl

Er wurde vom Parteitag in geheimer Abstimmung ohne Gegenstimme gewählt, bedankte sich bei den Mitgliedern und versprach einen engagierten Wahlkampf. Im Anschluss wurden im Rahmen von außerordentlichen Parteitagen die Delegierten der Kreisverbände Märkischer Kreis und Olpe für die Landeswahlversammlung zur Aufstellung der NRW-Reserveliste zur Bundestagswahl gewählt. Für den FDP Kreisverband Olpe wurden Claudia Berling, Joachim Hoffmann und Nicole Kristes als Delegierte zur Landeswahlversammlung gewählt.