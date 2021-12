Kreis Olpe: Ferienwohnungen mit Sternen ausgezeichnet

Lennestadt/Kirchhundem. 60 Sterne sind an Ferienwohnungen in Lennestadt und Kirchhundem verliehen worden. Ein Ferienhof erhielt zudem „Pfoten“ für Hunde-Freundlichkeit.

Die DTV-Prüferinnen Luisa Möser und Lisa Steinbach von der Tourist-Information Lennestadt & Kirchhundem waren fleißig und haben seit April 2021 insgesamt 60 DTV-Sterne und 3 „Pfoten“ an die Übernachtungsbetriebe in den beiden Kommunen vergeben.

Insgesamt durften sich die folgenden fünf Übernachtungsbetriebe erstmals über DTV-Sterne freuen: Rothaarsteig Ferienhaus in Kirchhundem (2x 4 Sterne), Ferienwohnung im Landhaus Lenneper-Führt in Selbecke (1x 3 Sterne), Ferienwohnungen in der Pension Allebrodt in Bilstein (4x 3 Sterne), Ferienwohnungen Stickereimuseum in Oberhundem (2x 3 Sterne) und Ferienwohnung Sunnenviul in Halberbracht (1x 3 Sterne).

Darüber hinaus wurden weitere Sterne im Rahmen von Folgeklassifizierungen an die Ferienwohnungen Vogelsang in Saalhausen (4x 4 Sterne) und den Ferienhof Verse in Melbecke (3x 4 Sterne) vergeben. Eine Folgeklassifizierung bedeutet, dass die Übernachtungsbetriebe nach einer Frist von drei Jahren erneut überprüft werden und bei Bestehen weitere drei Jahre mit den DTV-Sternen werben dürfen.

Der Ferienhof Verse hat gleich doppelten Grund zur Freude, denn zusätzlich zu den DTV-Sternen hat der Ferienhof als erster Betrieb in der Urlaubsregion drei Pfoten erhalten. Die Pfoten-Klassifizierung, die der Deutsche Tourismus-Verband (DTV) gemeinsam mit „Deine Tierwelt“ ins Leben gerufen hat, zeichnet hundegerechte Unterkünfte aus, die Services und Angebote rund um den Hund bieten.

„Die zahlreichen Erst- und Folgeklassifizierungen sprechen für die Motivation unserer Gastgeber und Gastgeberinnen“, freut sich DTV-Prüferin Lisa Steinbach.

