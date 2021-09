Kreis Olpe: Finger weg von stacheligen Maronen am Baum

Kreis Olpe. Maronen sind gesund und geröstet auch lecker. Dennoch sollte man sie nicht vom Baum pflücken und das hat seinen Grund, weiß Thomas Kramer.

Ich habe schon mal etwas über Esskastanien (Castanea sativa) geschrieben. Da ging es aber mehr um die Blüte und den Baum allgemein. Heute nehme ich sie mal als Beispiel dafür, wie die Natur tickt und uns Hinweise gibt. Wer auf Weihnachts- oder Herbstmärkten unterwegs ist, findet vielfach Stände, an den in holzbefeuerten Öfen Maronen geröstet werden. Diese Maronen sind die Früchte der Esskastanien.

Älteste Nutzpflanze der Welt

Der Baum zählt zu den ältesten Nutzpflanzen der Welt und seine Früchte wurden auch als Brot des armen Mannes bezeichnet. In südlichen Regionen sind sie weit verbreitet und werden ähnlich wie bei der Walnuss von Sammlern geerntet und die Früchte dann weiterverarbeitet. Die Esskastanie darf dabei nicht mit der Rosskastanie verwechselt werden, denn diese Früchte eignen sich nicht zum Verzehr. Daraus basteln sie lieber mit den Kindern Kastanienmännchen. Beide haben aber etwas gemeinsam, nämlich eine stachelige Außenhülle. Innen sind die Früchte braun und glatt, außen grün und stachelig. Bei der Rosskastanie sind es deutlich weniger Stacheln als bei der Esskastanie, deren Außenhülle an einen kleinen grünen Igel erinnert.

Aber warum hat die Natur die Fruchthülle mit Stacheln versehen? Ich kann es mir nur so erklären, dass sie uns darauf aufmerksam machen will, die Früchte nicht zu pflücken, sondern erst zu ernten, wenn sie auf den Boden fallen und die Außenhülle aufplatzt. Etwas Stacheliges mit den Händen zu pflücken tut weh. Also lässt man es. Das ist auch gut so, denn die Innenfrucht der Marone ist erst reif, wenn sie vom Baum fällt. Vorher zu pflücken bringt also nichts, denn mit unreifen Früchten kann man nichts anfangen. Ich finde es schon bemerkenswert, wie die Natur mit uns kommuniziert - wenn wir sie denn richtig verstehen.

Bei uns sind Esskastanien nicht so verbreitet. Ursache dafür ist die Tatsache, dass sie bei Temperaturen von unter 20° Probleme bekommen kann und ihr auch Spätfröste zu schaffen machen. Dadurch, dass die Winter bei uns aber milder geworden sind, sieht man sie auch vermehrt hier im Sauerland. Vor mehr als 30 Jahren habe ich eine in den Biergarten der „Villa“ in Olpe gepflanzt und die hat sich dort prächtig entwickelt.

Wenn Sie selbst eine pflanzen wollen, wählen Sie einen etwas geschützten Standort im Garten aus und denken Sie daran, der Esskastanie ausreichend Platz zu geben, denn sie ist ein Großbaum. Im Alter an einem guten Standort kann sie 25 bis 30 Meter hoch werden. Schon allein diese Tatsache macht es schwierig, mit der Leiter die Früchte am Baum zu pflücken. Wer also nur einen normalen oder kleinen Garten hat, verzichtet also besser auf den Gedanken, sich als Maronenzüchter selbstständig zu machen. In großen Gärten kann so ein stattlicher Baum natürlich verwendet werden genau wie in Parks oder anderen öffentlichen Stellen mit ausreichend Platz wie beispielsweise in einem Biergarten. Als Sauerländer weiß man schließlich – im Sommer schmeckt ein kühles Pils am besten im Schatten eines Baumes.

Ich habe selbst noch nie Maronen geröstet, aber das soll nicht so schwierig sein. Die braune Innenfrucht hat eine spitze Stelle, an der man sie mit einem scharfen Messer einritzen soll, damit die Schale der Frucht nicht unkontrolliert aufplatzt. Dann kommen sie für 15 Minuten bei 200° zum Rösten in den Ofen und werden anschließend geschält. Kaum Kalorien, viele Vitamine und Mineralstoffe sprechen für Maronen und sind somit gesünder als Zuckerwatte und süße Waffeln auf dem Weihnachtsmarkt. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch demnächst auf der Speisekarte im vorgenannten Lokal ein Maronengericht aus den Früchten des eigenen Biergartens, solange der Vorrat reicht. Vorrat ist auch noch ein gutes Stichwort. Sie sollten die Früchte immer aufsammeln, denn sonst kommt das Eichhörnchen, versteckt sie, um sie anschließend wieder zu vergessen. Dann wachsen auf einmal Esskastanien an Stellen, wo sie nie jemand hingepflanzt hat.

Viel Spaß beim Gärtnern und bleiben Sie fröhlich!, Ihr Thomas Kramer