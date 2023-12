Kreis Olpe: Freizeittipps fürs Weihnachts-Wochenende

Der Weihnachtsmarkt in Helden öffnet laut Veranstalter am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. Dezember, auf dem Dorfplatz.

Kreis Olpe Mit Riesenschritten kommt das Weihnachtsfest näher. Aber niemand muss daheim aufs Christkind warten. Hier sind unsere Freizeittipps.

Mit großen Schritten geht es auf das Weihnachtsfest zu. Viele Kinder im Kreis Olpe zählen bereits die Tage bis zur Bescherung: „Dreimal werden wir noch wach, heißa dann ist Weihnachtstag.“ Kein Wunder, dass sich die Veranstaltungen am Wochenende um das christliche Hochfest drehen.

Mein Tipp

Die Weihnachtsmärkte im Kreis Olpe sind mittlerweile Geschichte, aber nicht in Helden. Dort können sich die Besucherinnen und Besucher am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. Dezember, jeweils ab 17 Uhr, noch einmal auf eine festliche Glitzeratmosphäre bei Glühwein- und Bratwurstduft freuen. An den kleinen, süßen Fachwerkhütten warten liebevoll gebastelte Schätze und kleine Geschenke. Vielleicht ist genau das Präsent dabei, das Sie schon immer gesucht haben. Übrigens: Sogar Kartenzahlung ist beim ersten Heldener Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz zwischen Kindergarten und Pfarrkirche möglich.

Wir warten aufs Christkind

An Heiligabend steigt die Spannung bei den Jüngsten über den Tag ins Unermessliche – bis endlich ein helles Glöckchen zur Bescherung ruft. Viele Pfarrgemeinden bieten in den Kirchen ein Krippenspiel für Familien mit Kindern an, um die quälende Wartezeit zu verkürzen, zum Beispiel in Bilstein: Alle Kinder mit ihren Eltern und Großeltern sind am Sonntag, 24. Dezember, um 14 Uhr herzlich in die St. Agatha-Kirche Bilstein eingeladen. Kinder werden dort die Weihnachtsgeschichte in einem Rollenspiel darstellen. Natürlich dürfen auch weihnachtliche Lieder zum Hören und Mitsingen nicht fehlen.

Krippenspiel für Erwachsene

Die Weihnachtsgeschichte mit Herbergssuche fasziniert auch viele Erwachsene. Deshalb hat sich die Schönauer Schola „Credo, die sich der modernen Gestaltung von Gottesdiensten widmet, gefragt: Warum nicht einmal ein Krippenspiel für Erwachsene anbieten? Unter dem Titel „Auf dem Weg nach Bethlehem“ wird Credo am Samstag, 23. Dezember, die bekannte Erzählung aus dem Lukas-Evangelium auf musikalische Weise und unterstützt durch Licht- und Bild-Installationen erzählen, singen und gestalten. Musikalisch begleitet wird sie dabei vom Pianisten Matthias Ries, Ramona Bongers (Querflöte) und Markus Koch (Percussion). Dauer: 45 Minuten, Beginn: 19 Uhr, Eintritt wird nicht erhoben, die Türkollekte geht an die Indien-Initiative „Leonidis“.

