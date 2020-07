Kreis Olpe: Fünf Balkanrückkehrer bringen Coronavirus mit

Kreis Olpe. Sieben neue Covid-19-Infektionen meldet das Gesundheitsamt in Olpe, fünf der Neuinfizierten sind Urlaubsrückkehrer vom Balkan.

Das Corona-Infektionsgeschehen verlief in dieser Woche im Kreis Olpe vergleichsweise ruhig, teilt die Kreisverwaltung mit. Insgesamt wurden dem Gesundheitsamt seit vergangenem Samstag sieben neue Corona-Fälle gemeldet. Fünf der Neuinfizierten, die in Kirchhundem, Lennestadt, Olpe und Wenden wohnen, sind Urlaubsrückkehrer vom Balkan. Damit sind aktuell 14 infizierte Personen im Kreisgebiet bekannt.

In diesem Zusammenhang erinnert das Gesundheitsamt noch einmal daran, dass sich Personen, die aus dem Ausland einreisen und sich vor der Einreise in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben, unverzüglich auf direktem Weg für 14 Tage in häusliche Absonderung begeben müssen. Eine Befreiung von dieser sogenannten Absonderungspflicht setzt die Vorlage eines negativen Testergebnisses voraus.

Zudem sind die Reiserückkehrer verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden. Auf der Internetseite des Kreises Olpe www.kreis-olpe.de/corona steht dazu ein Online-Formular zur Verfügung, mit dem die Meldung schnell und unbürokratisch erfolgen kann.

Insgesamt verzeichnet das Gesundheitsamt seit Beginn der Corona-Pandemie 681 bestätigte Infektionen, davon sind 611 Menschen genesen und 56 verstorben.