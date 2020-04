Kreis Olpe: Für zwei Kradfahrer endet Tour im Hospital

Lennestadt/Attendorn. Die Wochenend-Bilanz der Motorradfahrer im Kreis Olpe: Zwei landen im Krankenhaus.

Zu zwei Kradunfällen kam es am Freitag (17. April) im Bereich Lennestadt und Attendorn. Ein 39-Jähriger befuhr mit einem weiteren Kradfahrer gegen 14.10 Uhr die L 737 zwischen Bracht und Oedingen. In einer Linkskurve versuchte er, nach eigenen Angaben, einem auf der Fahrbahn liegenden Stein auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle und fuhr rechtsseitig der Fahrbahn in eine Böschung. Durch den Sturz verletzte er sich leicht, ein Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zu viel beschleunigt

Gegen 16.30 Uhr stürzte ein 49-jähriger Kradfahrer auf der K 17. Am Ortsausgang Bremge in Fahrtrichtung Helden kam er, nach eigenen Angaben, beim Beschleunigen im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve zu Fall. Nach dem Unfall rief er einen Bekannten an, der mit ihm zusammen das beschädigte Krad nach Finnentrop brachte. Von dort meldete der 49-Jährige den Unfall der Polizei. Bei der Unfallaufnahme klagte er über Schmerzen, sodass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde. Das Motorrad ist noch fahrbereit, der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Es entstand kein Fremdschaden.