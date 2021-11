Kreis Olpe: Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt

Kranzniederlegung am Ehrenmal in Olpe.

Olpe. In vielen Orten haben die Bürger am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht, in Olpe traditionell an der Gedenkstätte im Weierhohl.

In vielen Orten im Kreis wurde am Sonntag der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht, Traditionell legte Olpes Bürgermeister Peter Weber am Volkstrauertag im Weierhohl im Beisein von Landrat Theo Melcher den Kranz nieder. Die Rede zum Gedenktag hielt Joachim Schlüter, Vorsitzender des Stadtsportverbands und des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen für den Kreis Olpe.

Er erinnerte u. a. an die Schrecken des Krieges, die jüngere Jahrgänge wie er (1958) nur aus Erzählungen kennen würden: „Für junge Leute ist der Krieg weit weg, es fehlt an persönlicher Betroffenheit, schlichtes Desinteresse an der Geschichte kommt hinzu.“ Die Versöhnung mit anderen Völkern mache angesichts der Debatte um Asyl und Ausländer etlichen Deutschen Probleme: „Aktionen der rechtsradikalen Partei Der Dritte Weg mitten in Olpe, perfiderweise auch Schmierereien hier am Fuße des Ehrenmals, führen uns vor Augen, dass sich Geschichte nicht wiederholen darf und dass Hass und Ausgrenzung nicht mehr aufkommen dürfen.“

