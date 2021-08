Kreis Olpe: Große Volksbank für das Sauerland geplant

Altenhundem/Kreis Olpe. Die Volksbank Bigge-Lenne will mit der Volksbank Sauerland fusionieren. Die Kunden im Kreis Olpe müssen sich wohl an einen neuen Namen gewöhnen.

Die Volksbanken Bigge-Lenne und Sauerland wollen im Jahr 2022 fusionieren. Das ist das erklärte Ziel von Vorstand und Aufsichtsrat der beiden Volksbanken. Die Gremien der beiden Häuser haben in der vergangenen Woche eine Absichtserklärung unterzeichnet und die Vorstände beauftragt, einen Zusammenschluss vorzubereiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Beschlussfassung liegt dann im Sommer 2022 bei den mehr als 600 Mitgliedervertretern in den jeweiligen Vertreterversammlungen. Damit würde ein großes neues Geldinstitut entstehen, das weite Teile des Kreises Olpe und des Hochsauerlandkreises abdeckt.

„So eine Entscheidung trifft man nicht von heute auf morgen“, so die Vorstandsmitglieder beider Banken in der gemeinsamen Mitteilung. „Wir arbeiten schon seit Jahren in vielen Bereichen und Projekten vertrauensvoll zusammen, z.B. bei der Einführung unserer neuen Banken-IT 2018, bei großen Krediten oder dem Ausbau unserer beiden Kundenservicecenter“, so Michael Griese, zuständiger Projektvorstand bei der Volksbank Bigge-Lenne.

In dieser Zeit habe man sich gut kennengelernt und festgestellt, dass man vom Geschäftsmodell über die strategische Ausrichtung bis hin zur menschlichen Ebene einfach sehr gut zueinander passt, ergänzt Dr. Florian Müller, zuständiger Projektvorstand bei der Volksbank Sauerland. „Und wir haben dabei festgestellt, dass wir gemeinsam noch mehr für unsere Mitglieder, Kunden und die heimischen Unternehmen schaffen können.“

Drei Vorstandssitze im Kreis Olpe bleiben

Die Sondierungsgespräche verliefen so konstruktiv, dass man sich auch schon auf Eckpfeiler der zukünftigen Bank verständigen konnte. Das fusionierte Institut soll den Namen „Volksbank Sauerland eG“ tragen und seinen rechtlichen Sitz in Schmallenberg haben. Rechtlich aufnehmendes Institut soll die jetzige Volksbank Sauerland aus Arnsberg-Hüsten sein, technisch aufnehmende Bank die Volksbank Bigge-Lenne. Die Vorstandssitze bleiben unverändert in Altenhundem, Hüsten, Attendorn, Grevenbrück, Meschede und Schmallenberg. Durch die weiterhin dezentralen Dienstsitze soll die regionale Verankerung gewahrt und ausgebaut werden, so die Projektvorstände Dr. Florian Müller und Michael Griese hierzu.

Räumlich grenzen die Geschäftsgebiete der Nachbarbanken an mehreren Stellen im Geschäftsgebiet aneinander, zum Beispiel zwischen Finnentrop und Sundern. Im Fall einer Fusion betreut das Institut rund 136.000 Kunden, darunter über 82.000 Genossenschaftsmitglieder.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Genossenschaftsbanken wurden in den vergangenen Tagen über die geplante Fusion informiert. Den Mitgliedervertretern wurden die Fusionsabsichten ebenfalls schon mitgeteilt, in den nächsten Wochen werden sie weitere Informationen in regionalen Vertreterabenden erhalten.

Weitere Filialschließungen ausgeschlossen

Klarheit wurde bereits geschaffen, was die Themen Mitarbeiter und Filialen betrifft. Fusionsbedingte Kündigungen und Filialschließungen werden ausgeschlossen, so die Vorstände der Fusionsbanken. Die Volksbank Bigge-Lenne setzt derzeit bereits eine Restrukturierung um, der mehrere kleinere Geschäftsstellen zum Opfer fallen.

Von der neuen Volksbank erwarten die Vorstände und Aufsichtsräte beider Banken einiges: Gemeinsam, davon sind die Gremien überzeugt, wird man die Herausforderungen aus den Umbrüchen in der Bankenlandschaft noch besser bewältigen und die Ertragskraft auch in Zukunft sichern können. Das neue Institut soll noch mehr Impulse und wertvolle Beiträge für die Weiterentwicklung der heimischen Region geben, so die Gremien beider Banken weiter.

Entsprechend zuversichtlich soll die Fusion unter dem Leitmotiv „Morgen kann kommen“ stehen, denn, so die Vorstände weiter, „hier kommen zwei gut aufgestellte und gut funktionierende Banken zusammen. Wir wollen gemeinsam eine neue starke regionale Volksbank für das Sauerland schaffen.“

