Kreis Olpe: Großes Ehrenzeichen für das Impfzentrum-Team

Reinhard Schönauer (hinten links) hatte die Auszeichnung angeregt, die Landrat Theo Melcher (hinten rechts) in der kleinen Feierstunde im Olper Kreishaus an Stefan und Julia Spieren sowie Dr. Torsten Hundt (vorne von links) aushändigte.

Kreis Olpe. Die Eheleute Julia und Stefan Spieren sowie Dr. Torsten Hundt wurden für ihre Leistung im Impfzentrums des Kreises Olpe ausgezeichnet.

In einer kleinen Feierstunde im Kreishaus in Olpe hat Landrat Theo Melcher am Mittwochabend das „Große Ehrenzeichen“ der „Österreichischen Albert Schweitzer Gesellschaft“ (ÖASG / www.oeasg.org) an die Eheleute Julia und Stefan Spieren sowie Dr. Torsten Hundt ausgehändigt. Die drei Geehrten bildeten bis Ende Dezember 2022 die ärztliche und pharmazeutische Leitung des Impfzentrums des Kreises Olpe und nahmen die Ehrung stellvertretend für das gesamte Team des Impfzentrums entgegen.

+++ Lesen Sie hier: Bahnhof in Olpe – Kommt jetzt doch der Abriss? +++

Die Eheleute Vera und Reinhard Schönauer aus Hünsborn hatten die Auszeichnung angeregt und betonen mit Blick auf das Impfzentrum: „Aus unserer Sicht ist diese historische Meisterleistung die bedeutsamste nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist es deswegen, da sie unzähligen Bürgern des Kreises Olpe das Leben gerettet bzw. sie vor Long-Covid-Erkrankungen geschützt hat.“

Riesiges Engagement

Mit „schier unglaublicher Kompetenz“ und riesigem Engagement habe das Leitungsteam des Impfzentrums „ohne die Hilfe einer Blaupause aus der Vergangenheit und in exorbitanter Geschwindigkeit ein Impfzentrum aus dem Boden gestampft, das historisch einmalig war“, so Vera und Reinhard Schönauer weiter. Daher hätten sie nach einer entsprechenden Würdigung gesucht und seien bei der ÖASG fündig geworden: „Nur eine humanistische Organisation kann diese humanitäre Leistung ausreichend würdigen.“ Nach Sichtung und Prüfung des Antrags hat die ÖASG-Prüfungskommission entschieden, das „Große Ehrenzeichen“ an das Leitungsteam des Impfzentrum zu verleihen, repräsentiert durch Julia und Stefan Spieren sowie Dr. Torsten Hundt.

In der kleinen Feierstunde zur Aushändigung der Auszeichnung kamen die Protagonisten des Impfzentrums im Kreishaus noch einmal zusammen. Dabei lobte Laudator Landrat Theo Melcher die Leistung aller Beteiligten und erinnerte noch mal an die enormen Herausforderungen und Leistungen, die mit der Einrichtung und dem Betrieb des Impfzentrums einhergegangen seien. „Sie dürfen stolz sein“, adressierte der Landrat an die Vertreter aller beteiligter Organisationen und Personengruppen.

+++ Lesen Sie hier: Großer Schoko-Hunger – So viel Schokolade isst der Kreis Olpe +++

Stefan Spieren (Facharzt für Allgemeinmedizin und Allgemeinchirurgie und ärztlicher Leiter im Impfzentrum), Julia Spieren (Notärztin mit Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin und stellv. ärztliche Leiterin des Impfzentrums) sowie Dr. pharm. Torsten Hundt (Amtsapotheker des Kreises Olpe und im Impfzentrum verantwortlich für die Organisation der pharmazeutischen Belange) betonten nachdrücklich, dass sie die Auszeichnung stellvertretend für das gesamte Team entgegennähmen. „Wir haben immer Wert darauf gelegt, dass wir das alle nur gemeinsam geschafft haben“, erklärte Stefan Spieren.

In seiner Laudatio erinnerte Landrat Theo Melcher an die wichtigen Meilensteine im Kampf des Impfzentrums gegen die Corona-Pandemie (s. unten) und dankte den Eheleuten Schönauer, sich „als Stimme der Bürgerschaft“ für die Würdigung der Leistungen eingesetzt zu haben.

27. Dezember 2020 erste Corona-Impfung im Kreis Olpe vom Team des Impfzentrums in der Senioreneinrichtung „Haus Elisabeth“ in Rothemühle;

Zahlen, Daten und Faken zum Impfzentrum des Kreises Olpe

8. Februar 2021 : die erste Spritze im Impfzentrum wird am 8. Februar 2021 gesetzt

: die erste Spritze im Impfzentrum wird am 8. Februar 2021 gesetzt 6. Dezember 2022 letzte Impfung im Impfzentrum in Attendorn-Ennest und offizielle Schließung

letzte Impfung im Impfzentrum in Attendorn-Ennest und offizielle Schließung Vom Start bis zum letzten Öffnungstag des Impfzentrums weist der Kreis Olpe die höchste Impfquote in NRW auf.

Bis zum Stichtag 16. Dezember 2022 haben:-123.511 (92,7 Prozent) der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Olpe eine Grundimmunisierung,-100.257 Menschen (75,2 Prozent) die erste Auffrischungsimpfung („Booster“), -23.885 Personen (17,9 Prozent) die zweite Auffrischungsimpfung (4. Impfung) erhalten.

haben:-123.511 (92,7 Prozent) der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Olpe eine Grundimmunisierung,-100.257 Menschen (75,2 Prozent) die erste Auffrischungsimpfung („Booster“), -23.885 Personen (17,9 Prozent) die zweite Auffrischungsimpfung (4. Impfung) erhalten. Insgesamt also wurden 247.653 Impfungen im Kreis Olpe (Impfzentrum, Ärzte, Apotheker) verabreicht.

im Kreis Olpe (Impfzentrum, Ärzte, Apotheker) verabreicht. Die Nachfrage ist zu Beginn enorm: Mitte Februar 2021 werden die Öffnungszeiten sogar auf 8 bis 20 Uhr an allen sieben Wochentagen erweitert;

werden die Öffnungszeiten sogar auf 8 bis 20 Uhr an allen sieben Wochentagen erweitert; Im September 2021 wähnt sich das Land auf der Zielgeraden, denn zum Ende des Monats sollen alle Impfzentren schließen. Passend dazu meldet die KVWL am 1. Oktober : Knapp 90 Prozent der Menschen im Kreis Olpe sind erst-, über 86 Prozent doppelt immunisiert.

wähnt sich das Land auf der Zielgeraden, denn zum Ende des Monats sollen alle Impfzentren schließen. Passend dazu meldet die KVWL am : Knapp 90 Prozent der Menschen im Kreis Olpe sind erst-, über 86 Prozent doppelt immunisiert. Zur Unterstützung der Arztpraxen ermöglicht das Land NRW wegen der „Booster“ die Wiedereröffnung der Impfzentren.

Am 21. November 2021 gehen die Türen in Attendorn wieder auf.

gehen die Türen in Attendorn wieder auf. Am 16. Dezember 2022 wurde das Impfzentrum des Kreises offiziell geschlossen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe