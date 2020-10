Kreis Olpe: Grüne wollen Unterausschuss zum Thema Corona

Kreis Olpe. Kontroverse im Kreistag: Die CDU will zwei Ausschüsse zusammenlegen, die Grünen fordern demgegenüber sogar einen neuen Unterausschuss Corona.

Die Grünen im Kreistag Olpe sind strikt gegen eine Zusammenlegung der bisherigen Ausschüsse für Umwelt und Struktur auf der einen Seite und für Soziales und Gesundheit auf der anderen. Zudem fordert die Fraktion, dem Gesundheitsausschuss noch einen Unterausschuss „Corona“ anzugliedern.

Genau über diesen Vorschlag, aber auch über den CDU-Vorschlag, die Ausschüsse zusammenzulegen, soll der Kreistag in seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl am Montag, 2. November (17 Uhr) in der Dorfgemeinschaftshalle Oberveischede abstimmen. Der alte und vermutlich auch neue CDU-Kreistagsfraktionschef Wolfgang Hesse bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Antrag für die Zusammenlegung eine Idee aus der CDU_Fraktion sei. Hesse: Wir wollen Kompetenzen und Arbeit bündeln. Ich glaube, dass Veränderung sein sollte und auch möglich ist.“

Wolfgang Hesse, CDU-FRaktuions-Chef im Kreistag Olpe. Foto: WP

bisherigen Ausschussmitgliedern sollen Vertreter der anerkannten Naturschutzverbände beratend an den Sitzungen teilnehmen können. Welche, muss noch festgelegt werden. Darüber entscheidet der Ausschuss. Ebenso wird einem Vertreter für regenerative Energie (...) die Teilnahme ermöglicht

2. Der Sozial und Gesundheitsausschuss bleibt, ergänzt um einen temporären Unterausschuss Corona, erhalten. Im temporären Unterausschuss Corona sollen, angepasst an die jeweilige Lage, Beratungen zwischen der Kreisverwaltung und den Unterausschussmitgliedern erfolgen. Der Unterausschuss nimmt dabei die wichtige Scharnierrolle zwischen Verwaltung und Politik wahr.

3. Demnach sind entsprechende Ausschussvorsitzende und Mitglieder der Ausschüsse zu wählen. Für den Umwelt und Strukturausschuss und den Sozial- und Gesundheitsausschuss sehen wir jeweils 15 Mitglieder vor.

Hansen begründet den Vorstoß seiner Fraktion unter anderem damit, dass beide Ausschüsse in dieser Zeit unglaublich wichtig“ seien und auch thematisch nicht zusammenpassten: „Wir leben in einer Zeit, die enorme Bedrohungen für die BürgerInnen im Kreis Olpe bereithält. Deshalb sprechen wir uns für fachlich versierte Ausschüsse aus.“ Der Sozial- und Gesundheitsausschuss trage die Hauptlast der Beratungen in der Corona-Pandemie, die bereits jetzt zu 57 Toten und sehr vielen Erkrankten im Kreis Olpe geführt habe. Hansen weiter: „Es bedarf (...) eines fachlich besetzten und beratenden, engagiert agierenden Corona-Unterausschusses.“

Zur Bedeutung des Umweltausschusses sagt Hansen: „Der Klimanotstand im Kreis Olpe hat eine ähnliche Dimension erreicht wie die Corona-Pandemie. Nach Aussagen renommierter Institute übertrifft die Zahl der Hitzetoten bereits jetzt die Zahl der durch Corona gestorbenen Menschen. Nicht eingerechnet sind Schäden am Wald, am Grundwasser, am Boden usw. Für den Klimawandel, den Natur- und Artenschutz, der Mobilität und dem Ausbau der digitalen Infrastruktur bedarf es eines fachlich besetzten und beratenen, engagiert agierenden Ausschusses.“