Kreis Olpe: Hat dieser Ex-Pfarrer Kirchengelder veruntreut?

Kreis Olpe. Richard Steilmann war bis 2004 als Pfarrer in Altenhundem und Attendorn aktiv, ehe er nach Bigge-Olsberg wechselte. Dort ist er zurückgetreten.

Richard Steilmann, den viele gläubige Katholiken noch aus seiner Zeit im Kreis Olpe in Erinnerung haben, ist als leitender Pfarrer des Pastoralverbundes Bigge-Olsberg zurückgetreten. In einer Pressemitteilung erklärt das Erzbistum Paderborn: „Grund für den angebotenen Amtsverzicht waren Unregelmäßigkeiten in der kirchengemeindlichen Vermögensverwaltung. Nach ihrem Bekanntwerden beauftragte das Erzbistum Paderborn die Revision mit der Überprüfung der finanziellen Auffälligkeiten.“

+++ Lesen Sie hier: Suspendierter Attendorner Lehrer: „Vorwürfe gegenstandslos“ +++

Hat der Geistliche im Hochsauerland also Kirchengelder veruntreut? Aktuell laufe die Klärung und Bewertung des Sachverhalts, erklärt Paderborn in der Mitteilung. Mehr wolle das Erzbistum nicht sagen. Richard Steilmann habe laut Erzbistum zugesagt, sich an der Aufklärung und Aufarbeitung zu beteiligen.

Das Geistliche wurde im Jahr 1993 zum Priester in Paderborn geweiht und war anschließend bis 1997 als Vikar in St. Agatha Altenhundem tätig. Im Jahr 1997 wechselte Steilmann innerhalb des Kreises nach Attendorn und wurde Pfarrer von St. Augustinus Neu-Listernohl und St. Josef Listerscheid. 2004 ging seine Reise weiter nach Bigge-Olsberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe