Kreis Olpe: Hier gibt es köstliche Herbstspezialitäten

Kreis Olpe. Ob Kürbis, Pilze oder Wild: Der Herbst sorgt für leckere Abwechslung. Viele Restaurants im Kreis Olpe bieten jetzt besondere Gerichte an.

Wenn die Sonne auf die gelb-roten Blätter trifft, schimmern die Herbstfarben in einem ganz besonderen Licht. Intensiv und unverwechselbar. Die Tage werden kürzer und kälter. Das Naturschauspiel spiegelt sich auch im Essen wider: Orangefarbene Kürbissorten landen auf dem Teller, mal herzhaft, mal süß. Auch Pilze und Wildgerichte stehen saisonbedingt wieder auf der Speisekarte. Unsere Redaktion hat eine Auswahl von Herbst- und Winterspezialitäten zusammengetragen, die in Cafés und Restaurants im Kreis Olpe angeboten werden.

Olpe

Kornbrennerei Kemper: Der Schoko-Whisky-Likör von der Kornbrennerei Kemper wurde Anfang 2022 zum „Likör des Jahres“ ausgezeichnet. Entwickelt hat ihn Destillateurmeister Tobias Reißenweber. „Der Whisky-Charakter ist deutlich wahrnehmbar. Unterstützt wird er durch die Schokolade, wobei sich die Zutaten die Waage halten: Aromatisch und zart schmelzend“, beschreibt Reißenweber. Damit ist der Likör wie eine schmackhafte warme Umarmung, die vor allem in der kalten Jahreszeit sehr gelegen kommt. Für die Advents- und Weihnachtszeit verkauft Kemper außerdem einen Marzipan-Sahnelikör.

Der Schoko-Whisky-Likör von Kemper ist „Likör des Jahres 2022“. Foto: Birgit Engel

Xocólea: Süße Leckereien schmecken zu jeder Jahreszeit. Lea Hoberg bietet in ihrer Olper Schokoladenmanufaktur „Xocólea“ im Herbst und Winter aber noch mal besondere Kreationen an. So gibt es zum Beispiel im Café kleine Kürbis-Tartelettes (Pumpkin Pie) und wärmende heißende Schokolade. Auch der Pralinen-Adventskalender – auf Wunsch mit dem Motiv vom Olper Weihnachtsmarkt – ist schon bestellbar.

Klumpen am Markt: Die Kult-Gaststätte am Olper Marktplatz bietet nicht nur eine wöchentlich wechselnde Mittagstisch-Karte, sondern ab sofort auch eine vegane Herbstkarte. Kunden bekommen hier beispielsweise einen herbstlichen Feldsalat, der mit sautiertem Kürbis, Champignons, Belugalinsen, Falafel und Kräutercreme garniert ist. Auch die Winterbowl – mit Feldsalat, mariniertem Rotkohl, Belugalinsen, Couscous, Birne, Walnüssen und Preiselbeervinaigrette – ist eine gesunde Alternative zu Fleischgerichten. Wer lieber etwas Wärmendes isst, kann sich vielleicht mit dem orientalischen Kürbiscurry anfreunden – mit Rosinen, Kichererbsen, Karotten, Granatapfelkernen und Couscous.

Restaurant Zwei: Chefkoch Sebastian Schinköthe möchte regionale Küche neu interpretieren. Dafür wird im Restaurant Zwei im Hotel Diehlberg in Sondern Neues mit Vertrautem kombiniert. Die Speisekarte wird fortlaufend erneuert. Die Menü-Auswahl für bevorstehende Weihnachtsfeiern gibt aber schon jetzt einen Eindruck davon, wie experimentierfreudig Schinköthe in der Küche arbeitet. Ob Cappuccino von der Marone, Brust und confierte Keule von der Ente mit Rotkohl und Serviettenknödel oder Bratapfelparfait mit Toffee und Krokant: Alle Zutaten kommen von regionalen Erzeugern.

Küchenchef Sebastian Schinkötte und seine Frau Anna Kämpfet, wollen im Hotel Diehlberg in Sondern kreative kulinarische Köstlichkeiten anbieten. Foto: Josef Schmidt

Drolshagen

Haus Dumicketal: Die Speisekarte im „Haus Dumicketal“ wird wöchentlich, manchmal sogar täglich aktualisiert. Die Gerichte und Spezialitäten sollen dem Besucher frisch serviert werden. Wenn es zu erhöhter Nachfrage kommt, kann die ein oder andere Zutat – zum Beispiel Wildfleisch oder Pilze – nicht mehr verfügbar sein. Auf der saisonalen Karte wird aktuell unter anderem das feine Wildragout mit Schokoladen-Orangensoße, handgeschabten Spätzle und Apfelrotkohl angeboten. Das Wild stammt aus Sauerländer Wäldern, das größtenteils aus eigener Jagd stammt und waidgerecht mit bleifreier Munition erlegt wurde.

Wenden

Landhaus Berghof: Ob Wild, Pilze oder Kürbis: Auch das Restaurant-Café Berghof zwischen den Ortschaften Wenden und Hünsborn hat seine Speisekarte dem Herbst angepasst. Als Vorspeise gibt es beispielsweise ein Wildrahmsüppchen mit Preiselbeersahne oder eine Kürbis-Orangensuppe. Als Hauptgang serviert die Küche unter anderem das Sauerländer Wildragout, das mit frischen Champignons, Wacholderrahmsoße, Apfelrotkraut und hausgemachten Kartoffelknödeln garniert wird. Einen herbstlichen Menüabschluss bildet das Pflaumen-Zimtkompott mit Walnusseis.

Lennestadt

Suerlänner Eck: Im Suerlänner Eck in Kirchveischede ist bald wieder Gänsezeit. Zu dem Gänsebraten mit Schmorapfel werden Rotkohl und hausgemachte Klöße serviert. Wer lieber vegetarisch essen möchte, kommt mit dem cremig gekochten Kürbisrisotto mit gebratenen Kräuterseitlingen, Rucola und Parmesanspänen oder mit dem Tiroler Spinatknödel mit Salbeibutter, geriebenen Käse und Salatteller auf seine Kosten.

Kirchhundem

Gut Ahe: Das Restaurant des Gut Ahe passt seine Speisen regelmäßig an die Saison an. Dementsprechend gibt es jetzt in der kälteren Jahreszeit deftigere Gerichte. Auf der Karte stehen unter anderem vegetarische Optionen wie Kürbissuppe mit gerösteten Kürbiskernen und Sahnehaube oder Semmelknödel in Pilzrahmsoße mit Röstzwiebeln und Salatteller. Aber auch die Fleischgerichte wurden an Herbst und Winter angepasst. Besucher können unter anderem wählen zwischen Hirschedelgulasch mit Apfelkompott und Butterspätzle, Rinder-Sauerbraten mit Feigenrotkohl und Semmelknödel oder geschmorte Ochsenbacke mit Feigenrotkohl und Semmelknödel.

Attendorn

Burg Schnellenberg: Die Saisons bilden die Grundlage für die monatlich wechselnde Speisekarte auf Burg Schnellenberg. Dementsprechend gibt es aktuell eine Karte mit herbstlichen und winterlichen Menüvorschlägen. Darunter fällt unter anderem der winterliche Blattsalat in Kürbiskernvinaigrette mit gebratener Entenbrust und Cranberrys oder die Crêpinette vom Hirschrücken auf Portweinzwiebeln mit glasiertem Spitzkohl und Maronenkrapfen. Als Dessert gibt es die Wahl zwischen Honig-Schokoladenmousse im Baumkuchenmantel mit Bratapfeleis und Stollenbiskuit oder lauwarme Apfeltarte mit Bourbon-Vanilleschaum, Zimteis und Pflaumenragout.

Finnentrop

Landgasthof Schmitt-Degenhardt: Der Landgasthof Schmitt-Degenhardt in Serkenrode setzt vorwiegend auf saisonale und regionale Produkte. Das spiegelt sich in der Speisekarte wider. Im Herbst bietet der Küchenchef vor allem Wild an. Zur Auswahl stehen gebratene Rehbällchen auf Rahmwirsing, Speckkartoffeln und Cumberlandsoße oder geschmorte Keule vom heimischen Reh mit Kirsch-Pfeffersoße, Kroketten und gemischten Salat. Ein herbstlich-winterliches Dessert gibt es in Form von einem flambierten Schokoladen-Savarin mit Zimtkirschen und Bananeneis.

