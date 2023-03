Kreis Olpe: Hier gibt’s die besten Tipps zum Wochenende

Kreis Olpe. Ob Second-Hand-Shopping oder eine Musical-Show über Joe Cocker: Im Kreis Olpe finden am Wochenende wieder viele tolle Veranstaltungen statt.

Bald steht schon wieder das Wochenende vor der Tür – und auch dieses Mal gibt es viele tolle Unternehmungen, die man im Kreis Olpe in der Umgebung angehen kann.

Mein Tipp für Euch

Er überlebte Drogen und Alkoholexzesse und alle musikalischen Trends, stand immer wieder auf und eroberte mit seiner unglaublichen Reibeisenstimme Generationen von Fans. Was hat diesen Mann aus Sheffield zu dem gemacht, was er war und ist? Die Joe Cocker Story versucht am Samstag, 11. März, ab 20 Uhr im PZ in Meggen diese Frage mit seinen weltweit bekannten Songs und Szenen aus seinem Leben zu beantworten.

+++ Lesen Sie auch: Medikamenten-Engpass: Die Lage im Kreis Olpe ist dramatisch +++

Viel Spaß für wenig Geld

Unter dem Motto „Lennestadt zieht Frauen an“ gibt es am Samstag, 11. März, eine besondere Veranstaltung für Frauen. Zwischen 16.30 und 19 Uhr kann „frau“ im Rathaus der Stadt Lennestadt nach gut erhaltenen und kostengünstigen Kleidungsstücken stöbern, sich austauschen und Spaß haben. Häppchen und Getränke stehen bereit. Für den Flohmarkt werden am Freitag von 13.30 Uhr bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr Spenden gesammelt, die im Lennestädter Rathaus abgegeben werden. Dafür wird alles, was „frau“ tragen kann und sehr gut erhalten ist, gesucht: Kleidung, Taschen, Schuhe und Accessoires (keine Unterwäsche und Strümpfe). Sollte etwas keine neue Besitzerin finden, geht es weiter an das Rote Kreuz „Jacke wie Hose“ in Lennestadt und Olpe. Der Reinerlös sowie die gesammelten Spenden werden je zur Hälfte an den „Lennestädter Warenkorb“ und „Frauen helfen Frauen e.V., Olpe“ gespendet.

+++ Lesen Sie auch: Angst vor Automatensprengungen: So reagieren die Banken +++

Für die Kleinen

Wer kennt sie nicht, die unheimliche Sage des Rattenfängers von Hameln, der die Stadt mit seinem Flötenspiel von einer Rattenplage befreite und schließlich aus Ärger über die Zahlungsverweigerung sämtliche Kinder entführte. Aber: Wer war dieser mysteriöse Rattenfänger? Dieser Frage spürt der nordirische Komponist Conor Mitchell in seiner Kinder-Gruseloper „The Musician“ nach, indem er eine dunkle und rätselhafte Vorgeschichte ersinnt. Die Kinderoper ab 7 Jahren wird am Samstag, 11. März, im Kölner Staatenhaus aufgeführt. Los geht’s um 15 Uhr. Kinder zahlen 7,70 Euro, Begleitpersonen 13,75 Euro.

+++ Lesen Sie auch: Wenden: Kleines Tanzpaar vor ganz großem Auftritt +++

Mal was anderes

Das Leben ist „Kein Scherz“, kann aber dennoch witzig sein. Das behauptet zumindest Kabarettist Dieter Nuhr. Er gilt als streitbar, immer gut informiert und verfügt – was heutzutage gern für Ärger sorgt – über einen sehr individuellen Blick auf die Welt. Mit seinem Bühnenprogramm „Kein Scherz“ kommt er am Freitag, 10. März, um 20 Uhr in die Siegerlandhalle nach Siegen. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Online-Tickets gibt es ab 35,75 Euro.

+++ Lesen Sie auch: Wann in Attendorn verkaufsoffene Sonntage geplant sind +++

Das Sporthighlight der Woche

Wohin führt der Weg der Spielvereinigung Olpe? Am Sonntag steht dem Fußball-Landesligisten eine interessante, aber auch knifflige Prüfung bevor. Er muss beim Nachbarn FSV Gerlingen antreten. Anstoß am Bieberg ist um 15 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe