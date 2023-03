Kreis Olpe: Hier gibt’s die schönsten Blumen zum Einpflanzen

Kreis Olpe. Mit dem Frühling beginnt die Pflanzzeit. Wir liefern einen großen Überblick über Gärtnereien im Kreis Olpe – und sagen, was aktuell angesagt ist.

Es ist Frühling – auch, wenn sich das Wetter aktuell noch nicht ganz von der kalten Jahreszeit verabschieden kann. Trotzdem haben schon viele Gärtnereien und Gartencenter eine bunte Blütenpracht im Angebot, um dem Winterblues etwas entgegenzusetzen. Tulpen, Primeln, Stiefmütterchen und Veilchen haben beispielsweise Saison. Unsere Redaktion liefert einen Überblick zu Gärtnereien und Gartencentern im Kreis Olpe, die farbenfrohe Balkon- und Beetpflanzen anbieten. Die Übersicht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Geschäfte, die ausschließlich Schnittblumen, Trauer- und Hochzeitsfloristik sowie Grabpflege anbieten, wurden nicht berücksichtigt. Auch Betriebe, die sich auf Garten- und Landesbau spezialisiert haben, werden nicht aufgeführt.

+++ Lesen Sie auch: Olpe: Nasse Wiese hält Kleinwagen seit Wochen gefangen +++

Olpe

Gärtnerei Hochstein: Auf einer knapp 1000 Quadratmeter großen überdachten Ausstellungsfläche gibt es eine große Auswahl an Beet-, Balkon- und Kübelpflanzen. Das Sortiment ist saisonal abgestimmt. So gibt es für den Start ins Gartenjahr vor allem bunten Frühjahrsblüher wie Tulpen, Primeln oder Stiefmütterchen. Auch aromatische Kräuter für Hochbeet, Gemüsegarten, Balkon und Gewächshaus sind erhältlich. Die Gärtnerei Hochstein ist ein Traditionsbetrieb, dessen Anfänge auf das Jahr 1932 zurückgehen und der mittlerweile in der vierten Generation fortgeführt wird.

Kontakt: Pater-Deimel-Straße 14, 57462 Olpe, 02761/63421. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, samstags, 9 bis 13 Uhr.

Wenden

Gärtnerei und Blumenfachgeschäft Niklas: Die Familiengärtnerei in Hillmicke bietet seit über 50 Jahren Beet- und Balkonpflanzen aus eigener Anzucht an. Dafür stehen ihnen rund 3800 Quadratmeter große Hochglasgewächshäuser zur Verfügung. Direkt an der Straße befindet sich der Gärtnereiverkauf, in dem auch Blumen angeboten werden.

Ein Treibhaus voller Hornveilchen in der Gärtnerei Niklas in Hillmicke. Foto: Privat / WP

Kontakt: Poststraße 44, 57482 Wenden-Hillmicke, 02762/5909. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags, 8 bis 12 Uhr.

Lennestadt

Gartencenter Kremer: Ob Hornveilchen, Primeln, Hyazinthen oder Tausendschön: Auch die rund 5000 Quadratmeter großen Hallen des Gartencenter Kremer sind mittlerweile mit bunten Frühlingsblumen gefüllt. Seit März sind auch Stauden im Sortiment, genauso wie Hortensien. Der Gartenbaubetrieb Kremer wurde 1905 von Franz Kremer gegründet und wird mittlerweile in der vierten Generation fortgeführt. Über die Jahrzehnte hat sich der Betrieb zu einem Unternehmen weiterentwickelt mit weiteren Standorten in Gummersbach, Lüdenscheid und Remscheid.

Kontakt: Lennestraße 38, 57368 Lennestadt, 02723/966630. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9 bis 19 Uhr, sonntags, 11 bis 16 Uhr.

+++ Lesen Sie auch: „Zu dick“ mit Kleidergröße 42? „Mein Gewicht war immer Thema“ +++

Blütenzauber Pace: Neben Hochzeits- und Trauerfloristik bietet das Geschäft in Grevenbrück auch Beet- und Balkonpflanzen an, die auf die verschiedenen Jahreszeiten abgestimmt sind.

Kontakt: Siegener Straße 2, 57368 Lennestadt-Grevenbrück, 02721/10791. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags, 9 bis 13 Uhr.

Kirchhundem

Blumen Kinner: Das Team der Gärtnerei bietet verschiedene Balkon- und Beetpflanzen aus eigener Anzucht an. Bei Bedarf beraten die ausgebildeten Floristen bei der Pflanzenauswahl und den Dekorationsmöglichkeiten. Auch ein Pflanzservice für Kästen, Körbe, Schalen und Kübel wird angeboten.

Kontakt: Albaumer Straße 6, 57399 Kirchhundem-Würdinghausen, 02723/72848. Öffnungszeiten: Montags, dienstags, donnerstags und freitags, 8 bis 18 Uhr, mittwochs, 8 bis 13 Uhr, samstags, 8 bis 13 Uhr, sonntags, 10 bis 12 Uhr.

+++ Lesen Sie auch: Straßenausbau in Gerlingen – „Der Bürger ist der Dumme“ +++

Gärtnerei Grap: Schon vor gut einem Monat sind Hornveilchen und Stiefmütterchen in der Gärtnerei eingetroffen und haben das Blumenhaus in ein frühlingshaftes Blütenmeer verwandelt. Auch andere Frühlingsblüher für Garten und Co. sind hier im Angebot.

Kontakt: Flaper Schulweg 7a, 57399 Kirchhundem, 02723/2175. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags, 8.30 bis 12.30 Uhr.

Finnentrop

Blumen Dirr: Bäume, Sträucher, Obstgehölze, Rosen und Bodendecker, genauso wie Stauden und Dekorationsartikel für Garten und Terrasse gehören zum Angebot der Heggener Gärtnerei. Die Baumschule und die damit verbundenen Möglichkeiten der Gartengestaltung runden das Produktangebot ab.

Kontakt: Ahauser Straße 40, 57413 Finnentrop-Heggen, 02721/50606. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr, Montags, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 14.30 bis 18 Uhr, samstags, 9 bis 13 Uhr.

Baumärkte mit großer Pflanzenauswahl

Gartencenter im Obi-Markt Olpe: Von Indoor- und Outdoorpflanzen, über Beet- und Balkonpflanzen bis hin zu Sämereien und Blumenzwiebeln bietet das Gartencenter eine große Auswahl zur individuellen Gestaltung. Wer ein größeres Gartenprojekt plant, kann sich kostenlos und unverbindlich vom Obi-Gartenplaner helfen lassen.

Kontakt: In der Trift 17, 57462 Olpe, 02761/96510. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 19 Uhr, samstags, 8 bis 18 Uhr.

Märkte der Raiffeisen Sauer-Siegerland eG in Attendorn, Drolshagen, Olpe, Rothemühle und Lennestadt: In den Raiffeisen-Filialen finden Kunden eine große Auswahl an Zimmerpflanzen und Grünpflanzen, Balkonpflanzen und Beetpflanzen sowie Stauden, Obstgehölzen und Kräutern. Auch Zubehör für Gartenarbeit sowie Gartengeräte und Saatgut stehen zur Verfügung.

Kontakt: Attendorn: Am Eckenbach 37/39, 02722/93736, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, samstags, 9 bis 14 Uhr. Drolshagen: Am Eiskeller 2, 02761/97646, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, samstags, 9 bis 13 Uhr. Olpe: Hugo-Ruegenberg-Straße 3, 02761/90250, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, samstags, 8 bis 14 Uhr. Rothemühle: Kölner Straße 1, 02762/4004220, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.30 bis 18 Uhr, samstags 8 bis 13 Uhr. Lennestadt: Neukamp 2, 02721/600310, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, samstags, 9 bis 14 Uhr.

+++ Lesen Sie auch: Sabotage: Maumker Osterfeuerbauer suchen den „Judas-Säger“ +++

Raiffeisen-Markt der Agravis Kornhaus Westfalen_Süd GmbH in Grevenbrück: In den Raiffeisen-Märkten finden Kunden fast das ganze Jahr über Pflanzen. Vor allem mediterrane Pflanzen, die aus Italien und Spanien stammen, werden immer beliebter. Vor allem blühende Pflanzen, wie das Wandelröschen, der Enzianstrauch oder die Schönmalve sind gefragt. Auch Oliven-, Orangen- und Zitronenbäume sind als Klassiker nach wie vor begehrt.

Kontakt: Ladestraße 6, 57368 Lennestadt-Grevenbrück, 02721/92560. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, samstags, 9 bis 13 Uhr.

Hagebaumärkte in Attendorn, Finnentrop und Lennestadt: Gartenfreunde finden hier nicht nur Pflanzen und Erden, sondern auch Produkte, die zu einem entspannten Gartentag dazu gehören, wie zum Beispiel Gartenmöbel.

Kontakt: Attendorn: Am Wassertor 20, 02722/92510, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, samstags, 8.30 bis 18 Uhr. Finnentrop: Johannes-Scheele-Straße 12-18, 02721/972700, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, samstags, 8.30 bis 18 Uhr. Lennestadt: Hundemaue 1, 02723/92410, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, samstags, 8.30 bis 18 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe