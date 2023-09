Kreis Olpe: Hier können Sie Ihr Elektroauto aufladen

Versorger Bigge-Energie stellt einen Großteil der Ladesäulen im Kreis Olpe. Und fast immer fließt der Strom durch den sogenannten Mennekes-Stecker, entwickelt in Kirchhundem.

Kreis Olpe. Die Zahl der Ladestationen soll bis 2030 deutlich steigen. Doch auch jetzt gibt es viele Möglichkeiten im Kreis Olpe, Elektroautos zu „betanken“.

Die Elektromobilität wächst langsamer, als es die Bundesregierung prognostiziert hat. Aber die Konversion hat begonnen – der Akku wird den Tank ersetzen. Der Verein „Klimaagentur im Kreis Olpe“ hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben, um den Sachstand in Sachen Ladeinfrastruktur darzustellen und den nötigen Ausbau kontrolliert in die Wege zu leiten.

Derzeit sind im Kreis Olpe 1800 rein elektrisch betriebene Autos zugelassen, dazu kommt noch einmal die gleiche Zahl von sogenannten Plug-in-Hybriden, also Autos, die sowohl über Verbrennungsmotor als auch über Elektroantrieb verfügen und deren Akkus auch ohne Einsatz des Benzin- oder Dieselmotors extern per Ladegerät gefüllt werden können – übrigens die Voraussetzung, dass auch ein Hybridfahrzeug ein „E“ aufs Nummernschild bekommen kann. Bis zum Jahr 2030 soll diese Zahl auf 14.000 rein elektrische Autos anwachsen, die der Hybridfahrzeuge soll ins Bedeutungslose fallen, so die Fachleute vom Büro „Frequentum“, die die Untersuchung vorgenommen haben.

Derzeit sind im Kreis Olpe 114 öffentliche Ladepunkte vorhanden, die bis zum Jahr 2030 jährlich um 20 Doppelladesäulen anwachsen soll. 400 Ladepunkte ist das Ziel, das „Frequentum“ vorgegeben hat. Die Anzahl von privaten Ladestationen, sogenannten Wallboxen, die in Garagen oder auch an Häusern das Laden des Autos ermöglichen, findet hier keine Beachtung.

Öffentliche Ladepunkte im Kreis Olpe befinden sich laut Bundesnetzagentur (Stand 1. Juni 2023) hier:

■ Gemeinde Wenden: Hünsborn, Siegener Straße 99 (zwei Ladepunkte); Rothemühle: Parkplatz Kölner Straße (2); Wenden, Parkplatz Rathaus (2); Gerlingen, Koblenzer Straße 58 (2).

■ Stadt Olpe: Saßmicker Hammer: Im Langen Feld 8 (2), Rüblinghausen: Harkortstraße 8 (2), Olpe: In der Trift 24 (2), Josefstraße 19 (2), Parkplatz P13 (2), Kurfürst-Heinrich-Straße 6-10 (2), Bleichewiese (2), Olper Hütte 5f (2), Parkplatz Kreuzkapelle (2), In der Wüste 8 (2), Parkplatz Freizeitbad (2), Griesemert: Verkehrsübungsplatz, Rhode: Alte Landstraße 12 (4), Sondern: Parkplatz Sonderner Straße (2).

■ Stadt Drolshagen: Parkplatz Mühlenteich (2), Parkplatz Brunnenstraße (2), Hützemert: Parkplatz vorm Bahnhof (2), Kalberschnacke: Parkplatz (2).

■ Gemeinde Kirchhundem: Welschen Ennest: Industriestraße 5 (1), Kirchhundem: Siegener Straße 3 (2),

■ Stadt Lennestadt: Altenhundem: Hundemstraße 18 (2), Gartenstraße 4, (2), Thomas-Morus-Platz (1), Schneidershof 1 (2), Am Biertappen 38 (2), Wigeystraße 16 (2), Hagener Straße 68 (2), Gustav-Hensel-Straße 5 (2), Meggen: Meggener Straße 75 (2), Von-Stephan-Straße 1 (2), Maumke: Hasenpfad 6a (1), Grevenbrück: Kölner Straße 72 (2), Ladestraße 1 (2), Elspe: Bielefelder Straße 36a, Saalhausen: Fasanenweg 1 (2).

■ Stadt Attendorn: In der Stesse 14 (2), Parkplatz Auf der Tränke (2), Parkplatz Mühlwiese (2), Südwall 84 (2), Parkplatz Kino (2), Schüldernhof 2 (2), Parkplatz Feuerteich (2), Niederhelden: Dünscheder Straße 8 (2).

■ Gemeinde Finnentrop: Attendorner Straße (2), Am Markt 3 (2), Faulebutter 2 (1).

Alle bei der Netzagentur hinterlegten Ladepunkte können im Internet abgerufen werden: https://kurzelinks.de/l6ub.

