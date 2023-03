Kreis Olpe: Hier können Sie Lebensmittel retten und sparen

Kreis Olpe. Viele Geschäfte im Kreis Olpe setzen sich dafür ein, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Gleichzeitig können Kunden viel sparen.

Jeden Tag werden in Cafés, Bäckereien, Supermärkten oder Hotels gute Lebensmittel weggeworfen – weil sie nicht verkauft wurden. Um weniger Lebensmittel zu verschwenden, bieten einige Betriebe ihre Ware vor Ladenschluss oder kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatum besonders günstig an. Auch im Kreis Olpe werden so viele Lebensmittel vor der Mülltonne gerettet. Hier finden Sie eine Auswahl von Betrieben, die sich an den Rettungsaktionen von „Too Good To Go“ beteiligen.

Olpe

Aral Tankstelle (Bruchstr. 35): Im Shop bleiben immer wieder Backwaren aus dem Bistro übrig, wie zum Brötchen, Snacks oder belegte Crossinos sowie frische Lebensmittel oder Süßigkeiten. Eine Tüte voller Lebensmittel kostet so beispielsweise nur 3,50 Euro – enthält aber Waren im Wert von 10,50 Euro.

Star Tankstelle (Bruchstr. 62 a): Vor allem Backwaren aus dem Bistro bleiben hier oft übrig. Manchmal gibt es auch abgepackte Produkte aus dem Tankstellenshop, die kurz vor oder kurz nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehen. Verpackungen für das Essen stehen bereit.

Gaststätte Im Rosenthal (Rosenthal 2): Hier können Überraschungstüten gerettet werden, die ein Gericht enthalten. Das kann ein Salat, eine Suppe und/oder Beilagen sein. Solche Überraschungstüten werden dann für ein Drittel des ursprünglichen Preises angeboten.

Attendorn

Aral-Tankstelle (Am Wassertor 17): Hier können verschiedene Backwaren aus dem Bistro übrig bleiben, zum Beispiel Brötchen, Snacks oder belegte Crossinos. Auch Süßigkeiten oder frische Lebensmittel aus dem Shop werden regelmäßig vergünstigt angeboten. Der Laden stellt Verpackungen für das Essen bereit.

Bioladen Haferflöckchen (Kölner Str. 26): Noch relativ neu ist das Angebot vom Bioladen Haferflöckchen in Attendorn. Seit etwa einem Monat beteiligt sich das Geschäft an der Rettungsaktion von „too good to go“. Hier werden regelmäßig Lebensmitteltüten – sogenannte „Magic Bags“ – eingestellt, die verschiedene Bio-Lebensmittel enthalten, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben können, aber immer noch genießbar sind.

Drolshagen

Theile-Schürholz Tankbetrieb (Köbbinghausen 15): Hier sollen vor allem süße und/oder herzhafte Snacks aus dem Backshop, aber auch Produkte aus dem Kühl- und Trockensortiment, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht oder bereits überschritten ist, gerettet werden. Schon über 500 vollgepackte Lebensmitteltüten wurden so schon vor dem Wegwerfen bewahrt.

Finnentrop

Backwunder (Bamenohler Str. 248): Die Bäckerei möchte Backwaren wie belegte Brötchen, Croissants, Tortenstücke, aber auch türkische Spezialitäten davor bewahren, in der Tonne zu landen. Regelmäßig werden „Magic Bags“ angeboten, zum Beispiel für den preis von 3 statt 9 Euro. Kunden sollten am besten einen eigenen Beutel oder eine Frischhaltebox mitbringen.

