Kreis Olpe: Hoff’s Wertvoll gewinnt Innovationspreis in Gold

Kreis Olpe. Das Team des Lebensmittel-Marktes Hoff´s Wertvoll in Bilstein hat den Innovationspreis des Caritas-Verbands gewonnen.

Im Rahmen des Caritas-Tages im St.-Clemens-Haus in Drolshagen wurde zum 16. Mal der Innovationspreises vergeben, dotiert mit Preisgeldern zwischen 500 und 1000 Euro. Damit würdigt der Caritasverband besondere Leistungen, Ideen und Projekte.

Der erste Preis geht in diesem Jahr an das Projekt „Hoff’s Wertvoll“. Seit Februar ist die Lennestädter Abteilung der Werthmann-Werkstätten stolzer Betreiber der Lebensmittelladens „Hoff’s Wertvoll“ in Bilstein. „Dieser Name ist Programm“, hob Lothar Epe in seiner Laudatio auf das Team um Andrea Drüeke hervor. Ziel sei es, geeignete Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen außerhalb der Werkstätten zu schaffen, ihnen neue Chancen zu ermöglichen und gleichermaßen die Nahversorgung im Veischedetal aufrechtzuerhalten. „Dies“, so Epe, „ist hier in herausragender Weise und mit viel Herzblut gelungen. Ein wirklich würdiges Projekt, das in seiner Umsetzung und Strahlkraft einzigartig in unserer Region ist.“

Inklusion pur

Die externen Arbeitsplätze für die sechs Beschäftigen und Mitarbeitenden des Caritasverbandes seien Inklusion pur, da die Beschäftigten an sich neue Fähigkeiten und Fertigkeiten entdecken. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude, Motivation und Engagement die Beschäftigten im Laden arbeiten“, sagte Epe, der die Auszeichnungen zusammen mit Caritas-Vorstand Christoph Becker und Christoph Heuel, Aufsichtsrats-Vorsitzender der Alten- und Krankenhilfe mbH, vornahm.

Das neue EFQM-C-Modell wurde mit dem Caritas-Preis in Silber gewürdigt. Dieses Modell fokussiert den Kundennutzen und schafft für die werteorientierte Organisation den Vorteil, dass das Qualitätsmanagement des Caritasverbandes im Hinblick auf Führung, Prozesse und Ergebnisse anhand von Selbst- und Fremdbewertungen auf Grundlage eines christlichen Menschenbildes zielgerichteter überprüft und umgesetzt werden kann.

Politikwerkstatt gewürdigt

Den Caritas-Innovationspreis in Bronze erhielt die Abteilung Attendorn der Werthmann-Werkstätten für die Durchführung der Politikwerkstatt. In diesem Angebot für interessierte Beschäftigte mit Unterstützung des Begleitenden Dienstes geht es um die Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Themen sowie um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auf lokaler und nationaler Ebene.

Unisono bekräftigten die Laudatoren: „Das, was hier mit Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet wird, wurde in Gemeinschaft durch eine gute Idee, das richtige Gespür, viel Engagement und noch mehr Freude erreicht“. Und das immer mit Blick auf die Menschen. Im wahrsten Sinne: Caritas! Nachhaltig auf dem richtigen Weg.

Erstmalig nach dem Ausbruch der Pandemie fand der CariTag in Präsenz statt. Das Bewusstsein schärfen, neue Akzente setzen, sich für mehr Nachhaltigkeit begeistern – neben dem kollegialen Austausch standen diese Themen im Fokus des Caritastages.

Nachhaltigkeit bestimmt die Zukunft

Vor der Verleihung der Innovationspreise sorgte der Input des Naturwissenschaftlers und Theologen Prof. Dr. Christian Berg für eine spannende Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit. „Wir leben in einer besonderen Zeit“, brachte es der Berater der Bundeskanzlerin, Prof. Dr. Berg, auf den Punkt. Es gelte, den Herausforderungen als Einzelperson und innerhalb einer Organisation zu begegnen, integrative Entwicklungsprozesse voranzutreiben und Handlungsfelder mit Blick auf Vielfalt und komplexe Systeme zu erschließen.

Das „Denken in Ressorts“ müsse allgemeingültigen Prinzipen für nachhaltiges Handeln weichen. Eine globale und langfristige Aufgabe, der sich auch die Caritas, deren Kernaufgabe von großem gesellschaftlichen Nutzen sei, stellen müsse. Dass der Verband hier auf dem richtigen Weg ist, beweisen nicht zuletzt über 60 Maßnahmen, die in den letzten Jahren auf den Weg gebracht wurden. Angefangen von fairen Produkten und Job-Rad, über E-Mobil-Mobilität und den Ausbau der Infrastruktur bis hin zur Nutzung erneuerbarer Energien. Im Großen wie im Kleinen ziele der Caritasverband mit seinem werteorientierten Leitbild darauf ab, nachhaltige Projekte umzusetzen.

