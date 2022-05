Kreis Olpe: IG Metall schwört Arbeitnehmer auf Streiks ein

Kreis Olpe. Die IG Metall im Kreis Olpe schließt Arbeitskämpfe in den Tarifrunden nicht aus. Zwei Industriebereiche sind besonders betroffen.

„Ukraine-Krise, Pandemie, Inflation: Wir haben Tarifrunden vor uns, bei denen die Beschäftigten einiges von uns erwarten“, betonte André Arenz, 1. Bevollmächtigter der IG Metall im Kreis Olpe, bei der Delegiertenversammlung im Kolpinghaus Olpe. Zu dieser konnte er insgesamt 51 von 55 Delegierten begrüßen - darunter der ehemalige Bevollmächtigte Georg Keppler, sowie Sandra Grimm und Ingo Degenhardt vom DGB.

„Wir werden zeigen müssen, was wir können“, so Arenz in Hinblick auf die bevorstehenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sowie der Eisen- und Stahlindustrie. Zur Durchsetzung der Forderungen schließe er auch Arbeitskämpfe nicht aus. „Anders wird es vermutlich nicht gehen“, hob er hervor. Was es unbedingt brauche, um kampffähig zu sein und zu bleiben, seien Mitglieder, weshalb er erneut an alle Delegierten appellierte, in den Betrieben die Werbetrommel für die Gewerkschaft zu rühren. „Wir sind bei der Mitgliedergewinnung noch nicht wieder positiv unterwegs, aber es geht aufwärts. Nutzt die Zeit, die wir jetzt haben, und sprecht eure Kolleginnen und Kollegen im Betrieb an. Diesmal gibt es keine Zuschauer - wir brauchen Menschen, die mitmachen!“ Positiv haben sich derweil die Beiträge und der Kassenbestand der Olper Geschäftsstelle entwickelt, so dass die Gewerkschaft hier mit einem positiven Jahresergebnis rechnet.

Großes Thema: A 45

Neben den Regularien standen bei der Versammlung auch zwei Vorträge auf dem Programm. „Die Industrie braucht funktionsfähige Verkehrswege“, betonte Hans-Peter Langer, der als Geschäftsführer der IHK Siegen den Bereich „Standort und Infrastruktur“ verantwortet und zum Thema „Die durchtrennte Lebensader - A 45“ sprach.

André Arenz, 1. Bevollmächtigter der IG Metall im Kreis Olpe, bei der Delegiertenversammlung im Kolpinghaus Olpe. Foto: privat

Der heimische Wirtschaftsraum sei eine der Regionen mit den meisten Schwertransporten überhaupt. Die A 45 sei zudem eine der Autobahnen mit der höchsten Verkehrsdichte in NRW, sodass ein Verkehrsinfarkt drohe. Nun kämen die Sperrung der Rahmede-Talbrücke bei Lüdenscheid und die Arbeiten an Brückenbauwerken in weiteren Streckenabschnitten hinzu.

Schulterschluss von Arbeitgebern und Gewerkschaften

Zu den Folgen der Vollsperrung in Lüdenscheid zählten schon heute steigende Transportkosten, ein verknappter Frachtraum, ein erhöhter Personalbedarf, gestörte Lieferketten, Belastungen für Pendler und eine erschwerte Ausbildung, da für viele Auszubildende die umständliche Anreise zu Berufsschulen nördlich von Lüdenscheid zur Tortur würde. Die Folgen der aktuellen Situation beträfen die hiesigen Unternehmen unmittelbar. So sei es etwa noch schwieriger geworden, Fachkräfte zu gewinnen. „Die A 45 ist für diese Region eine Lebensader!“, hob Langer die strukturelle Bedeutung der Autobahn hervor. Um dieser Situation entgegenzutreten, machen sich Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Handwerk und IHK gemeinsam für die Region stark.

„Dieser Schulterschluss ist sehr wichtig“, hob André Arenz hervor. Die sanierungsbedürftigen Talbrücken müssten schnell gebaut und Wettbewerbsnachteile ausgeglichen werden, so die Forderung. Es brauche zudem einen verlässlichen Zeitplan - und zwar jetzt. „Die längsten Brücken sind die zwischen Taten und Worten!“, referierte Langer ein bekanntes Zitat. „Wir müssen diese Brücken möglichst kurz halten!“, fügte er hinzu.

Mit den aktuellen Herausforderungen des hiesigen Arbeitsmarkts befasste sich auch Daniela Tomczak, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Siegen. Sie ging auf die Themen Ausbildung und Qualifizierung als Antwort auf den Fachkräftemangel ein. Der demografische Wandel führe dazu, dass die Bevölkerung im Kreis Olpe besonders stark sinkt, sodass es bis zum Jahr 2050 24,9 Prozent weniger Erwerbsfähige geben könne. „Das tut weh“, so Daniela Tomczak. Schon heute gebe es 787 offene Stellen für Auszubildende, denen 262 Bewerber gegenüberstünden. „Insgesamt kommen drei Stellen auf jeden Bewerber. Olpe ist damit ein Schlaraffenland für junge Menschen, die eine Ausbildung suchen!“

Werbung für Ausbildung

In Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler das Abitur und ein Studium anstrebten, gelte es, „gemeinsam ganz viel Werbung“ zu machen für die Ausbildung in den hiesigen Betrieben. „Insgesamt müssen wir dahin kommen, dass der Ausbildung in unserer Gesellschaft wieder mehr Wertschätzung zu Teil wird“, so Tomczak, die damit auf die breite Zustimmung des Publikums stieß.

