Kreis Olpe: Impfbus des Kreises steuert Fitness-Studios an

Der Impfbus (hier beim Stadtfest in Lennestadt) tourt in der bundesweiten Impfwoche durch den Kreis, am Samstag fährt mehrere Fitness-Studios an.

Lennestadt/Wenden. In der Impfwoche rollt der Impfbus durch den Kreis. Am Samstag sind Fitness-Studios in Lennestadt und Wenden das Ziel.

Während der bundesweiten Impfwoche ist nicht nur das Impfzentrum des Kreises Olpe noch bis einschließlich Sonntag, 19. September, täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Auch der Impfbus ist wieder unterwegs: Unter dem Motto „Fit und geimpft“ steuert er am Samstag, 18. September, drei Fitnessstudios an.

Eine Mitgliedschaft in den Studios ist nicht nötig, um sich impfen zu lassen. Jede:r kann vorbeikommen. Von 10 bis 11 Uhr steht der Bus beim Sportstudio Just More Fitness in Altenhundem, Wigeystraße 3; von 11.30 bis 12.30 Uhr beim Sportstudio Fitnessgrube + FitnessHealth in Meggen, Meggener Straße 75b; und von 14 bis 15 Uhr bei B1 Sport’s Gym in Wenden, Kampstraße 26.

