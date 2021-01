Kreis Olpe: Jessica Karch unterrichtet den Jerusalema-Dance

Kreis Olpe Der Jerusalema-Dance bewegt die Welt. Auch im Kreis Olpe feiern Menschen den Song aus Südafrika. Jessica Karch unterrichtet den Tanz.

Es ist ein Song, der die ganze Welt bewegt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Seit Monaten tanzen Menschen zu dem Lied „Jerusalema“ vom südafrikanischen DJ Master KG und Sängerin Nomcebo Zikode. Schulen, Firmen, Krankenhäuser, Einsatzkräfte – sie alle können dem Rhythmus nicht widerstehen. Von allen Kontinenten werden Videos ins Netz gestellt. Menschen mit Schutzmasken, die ein Zeichen der Gemeinschaft setzen wollen. Ein Hype, der ansteckender scheint als das Coronavirus. Mittlerweile ist der Trend auch im Kreis Olpe angekommen. Das ist auch Jessica Karch zu verdanken. Die Tanzlehrerin zeigt den „Jerusalema Dance“ allen, die ihn gern lernen wollen. „Der Song macht gute Laune und die Choreografie ist ganz einfach“, sagt sie.

Jessica Karch ist 41 Jahre alt und wohnt in Netphen. Eigentlich ist sie gelernte Zahnarzthelferin. Aber durch ihre drei Jungs hat sie vor ein paar Jahren den Weg in die Tanzschule gefunden. Damals hat sie an Zumba-Kursen teilgenommen und war direkt begeistert. So sehr, dass sie einen Trainerschein machte. Mittlerweile arbeitet sie als freiberufliche Tanzlehrerin an den Tanzschulen in Olpe und Netphen. „Ich habe immer schon getanzt, auch schon als Kind“, sagt sie. „Dann habe ich mir mein Hobby und meine Leidenschaft eben zum Beruf gemacht.“

Ein Licht in der dunklen Zeit

Der Jerusalema-Dance ist ihr im Frühjahr das erste Mal begegnet. Das Video aus Südafrika machte auf YouTube seine Runden. Damals war das noch kein Hype, Jessica Karch hat die Gute-Laune-Musik aber gleich gefallen. „Ich fand den Tanz einfach total cool und habe den in meine Kurse integriert“, erzählt sie. „Und das ist super gut angekommen, weil es einfach jeden Spaß macht.“ Das sprach sich rum. Und irgendwann hat sich mal eine Schulklasse bei ihr gemeldet, später dann eine Firma. Also hat sich die dreifache Mutter gedacht, dass das möglicherweise auch noch andere Tanzwillige in der Region begeistern könnte – und bietet nun eben an, den Jerusalema-Dance auf Anfrage zu unterrichten. „Es ist einfach Spaß, einfach Lebensfreude, um Licht in diese dunkle Zeit zu bringen“, erklärt Jessica Karch. „Ich glaube, das ist genau das, was die Menschen brauchen.“

Natürlich muss man aufpassen. Gerade jetzt im Lockdown. Die meisten Videos, die im Netz sind, zeigen Menschen unter freiem Himmel, mit Abstand und Schutzmaske. Jessica Karch stimmt sich mit dem Ordnungsamt ab, bietet auch an, den Jerusalema-Dance im Zoom-Meeting zu unterrichten. Die Sicherheit steht an erster Stelle. „Der Hype kommt jetzt gerade erst richtig bei uns an“, sagt die Tanzlehrerin. „Es ist gerade dieses Miteinander, was den Menschen zurzeit fehlt.“

Wer den Jerusalema-Dance lernen möchte, kann sich bei Jessica Karch melden unter jessicakarch@t-online.de