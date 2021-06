Kreis Olpe: Jetzt mitmachen beim großen Schützen-Check!

Kreis Olpe. Der zweite Sommer ohne Schützenfeste im Kreis Olpe: Wie ist die Stimmungslage unter den Schützen? Mit einer Umfrage wollen wir es herausfinden.

Wenn im Kreis Olpe ein Schützenfest ansteht, kommt der ganze Ort zusammen. Es wird geklönt, gefeiert und gelacht. Selbst Weggezogene kehren aus diesem Anlass immer wieder gerne in die alte Heimat zurück. Doch nun fällt die Tradition zum zweiten Mal in Folge aus. Die Pandemie zwingt die Vereine und Bruderschaften zur Absage. Was macht das mit einer so schützenbegeisterten Region wie dem Kreis Olpe?

Wir haben einen Fragebogen entwickelt, mit dessen Hilfe wir das Stimmungsbild in der Region abbilden möchten. Haben sich die Menschen an Sommer ohne Schützenfeste gewöhnt? Oder ist die Verbundenheit zu den Vereinen und Dorfgemeinschaften in der Corona-Zeit sogar noch gewachsen? Das möchten wir in unserem Schützen-Check herausfinden.

Mitmachen können Sie als Mitglied eines Schützenvereins, aber auch wenn Sie beim Schützenfest einfach so gerne mitfeiern: Zur Umfrage!

Unter allen Teilnehmern verlosen wir zusammen mit der Krombacher Brauerei 10 x 2 Party-Fässchen sowie ein Feuer-Fass. Die Ergebnisse des Schützen-Checks veröffentlichen wir ab Mitte Juli. Wir freuen uns auf Ihre Antworten!

