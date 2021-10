Kreis Olpe: Katholische Gemeinden wählen neue Räte

Kreis Olpe. Die Katholische Kirche im Kreis Olpe ruft zur Teilnahme an den Wahlen zu den Pfarrgemeinderäten und Kirchenvorständen auf.

In allen katholischen Kirchengemeinden des Dekanates Südsauerland werden am Samstag und Sonntag, 6./7. November, die neuen (Gesamt-)Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände gewählt.

Die (Gesamt-)Pfarrgemeinderäte sind für vier Jahre demokratisch gewählte Gremien, in denen Gemeindemitglieder zusammen mit den hauptamtlichen pastoralen Mitarbeitenden die Grundfragen der Seelsorge und des Gemeindelebens vor Ort beraten. Zu den Aufgaben gehört es, Aktivitäten im Gemeindeleben anzuregen und zu koordinieren. Dies betrifft sowohl liturgische Fragen und Gottesdienste wie auch Fragen der Verkündigung und sozial-karitative Hilfen.

+++ Lesen Sie auch: +++

„Die gewählten Gemeindemitglieder nehmen Verantwortung für die Gestaltung von Glauben und Leben in ihrer Gemeinde wahr. Sie sind nah an den Menschen, im besten Sinne ortskundig, vernetzt und haben den gesamten Pastoralen Raum im Blick“, so Dechant Andreas Neuser.

Mehrere Modelle

Auf der Ebene der Pastoralen Räume/Pastoralverbünde (PR/PV) gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Mitwirkung. Erste Möglichkeit: Jede Pfarrei oder Pfarrvikarie wählt einen eigenen Pfarrgemeinderat (PGR). Im Pastoralverbund wird dann per Entsendung aus jeder Gemeinde ein Pastoralverbundsrat gebildet. Diese Form wird in den Pastoralverbünden Attendorn, Bigge-Lenne-Frettertal, Kirchhundem und Kirchspiel Drolshagen angewendet.

Zweite Möglichkeit: Im Pastoralverbund wird ein Gesamt-Pfarrgemeinderat (GPGR) gebildet. Dabei wählt jede Pfarrei mit eigener Kandidaten- und Wählerliste eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern für den GPGR. Dieses Gremium ist zuständig für alle Themen, die die Pastoralverbünde betreffen. Eine solche Wahl findet in den beiden Pastoralverbünden Olpe und Wendener Land statt. Alle Katholikinnen und Katholiken, die am Wahltag 14 Jahre alt sind, haben bei der Wahl zu den (Gesamt-)Pfarrgemeinderäten ein aktives und passives Wahlrecht.

Kirchenvorstände für sechs Jahre

Etwas anders sieht es bei der Wahl zum Kirchenvorstand (KV) aus. Der KV wird für sechs Jahre gewählt. Eine zentrale Aufgabe dieses Gremiums besteht aus der Verwaltung des Vermögens in der Kirchengemeinde. Hierzu gehören z.B. die Haushalte der Gemeinde und ihrer Einrichtungen, Personalangelegenheiten, Finanzierung und Durchführung von Bau- und Investitionsmaßnahmen. „Mit seiner Tätigkeit schafft der Kirchenvorstand die materielle Voraussetzung, dass die Gemeinde ihre seelsorglichen und karitativen Aufgaben wahrnehmen kann“, fasst Dekanatsreferent Manfred Viedenz zusammen.

+++ Auch interessant: Max Giesinger ist beim Open-Air am Biggesee dabei +++

Wahlberechtigt für den KV sind alle Mitglieder der Gemeinde, die seit einem Jahr am Ort der Kirchengemeinde wohnen und mindestens 18 Jahre alt sind. Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet haben.

Alle Katholikinnen und Katholiken sind aufgerufen, sich in ihrer Pfarrei an den Wahlen zu beteiligen.

Lennestadt wählt erst im April 2022

Eine Besonderheit ergibt sich für die Gemeindemitglieder im PR/PV Lennestadt. Dort wird die Wahl zu den Pfarrgemeinderäten in den einzelnen Gemeinden aufgrund der Neubesetzung des Pastoralverbundsleiters sowie weiterer Veränderungen im Bereich des pastoralen Personals um ein halbes Jahr auf das Wochenende 2./3. April 2022 verschoben. Die Wahl zu den Kirchenvorständen im PR/PV Lennestadt findet allerdings auch hier regulär am 6./7. November statt.

In seinem Wahlaufruf betont Erzbischof Hans-Josef Becker: „Kirche lebt vom Mitmachen und Mitgestalten … Ich danke all denjenigen, die sich auf dieses ehrenamtliche Wahlamt einlassen und dieses Jahr im Herbst zur Neu- oder Wiederwahl antreten. Auch danke ich allen ehrenamtlich Tätigen, die sich in der Vergangenheit im Pfarrgemeinderat, im Gesamtpfarrgemeinderat und im Kirchenvorstand engagiert haben und nun ausscheiden.“

Briefwahl möglich

Es besteht auch die Möglichkeit der Briefwahl. Die Unterlagen können in den Pastoralverbundsbüros angefordert werden. Der Antrag auf Briefwahl ist bis spätestens Mittwoch, 3. November, schriftlich an die Vorsitzenden des entsprechenden Wahlausschusses zu richten. Wie das geht, wissen die Pastoralverbundsbüros. Die Namen der Kandidatenlisten hängen in den Schaukästen der Gemeinden aus. Infos zu Orten und Öffnungszeiten der Wahllokale sind in den jeweiligen Pfarrnachrichten und Schaukästen der Gemeinden sowie auf deren Homepages veröffentlicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe