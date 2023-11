Kreis Olpe: Lkw verliert Weihnachtsbäume auf der Straße

Finnentrop / Lennestadt Auf der B236 in Bamenohl hat am Montagmorgen ein Lkw eine Palette mit Weihnachtsbäumen verloren. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Eine Palette mit Weihnachtsbäumen hat am Montag (27. November) gegen 7 Uhr ein Lkw-Fahrer auf der B 236 in Bamenohl verloren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 43-jährige Lkw-Fahrer die Straße von Grevenbrück aus in Richtung Finnentrop. Aufgrund einer unzureichenden Ladungssicherung verlor er die Palette mit Tannenbäumen, die auf die Bundesstraße fielen. Zwei dahinter fahrende Lkw wurden hierdurch stark beschädigt, schoben die Bäume jedoch an den Fahrbahnrand. Weitere sechs Pkw wurden ebenfalls beschädigt.

Der Fahrer konnte schließlich durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen und angehalten werden. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt hohen fünfstelligen Eurobereich.

