Kreis Olpe: Mehrere Unfälle mit Motorrädern am Wochenende

Kreis Olpe. Am Wochenende kam es im Kreis Olpe zu mehreren Unfällen unter Beteiligung von Motorradfahrern. Ein 28-Jähriger verletzte sich schwer.

Am Wochenende haben sich mehrere Unfälle unter Beteiligung von Motorradfahrern ereignet. Am Sonntag (24. Juli) hat sich ein Alleinunfall eines 28-jährigen Motorradfahrers auf der Verbindungsstraße zwischen der K13 und L512 in Olpe ereignet. Dabei befuhr der Kradfahrer die Straße in Richtung Sonderner Straße. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte in einen Graben. Er verletzte sich schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zudem entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Sonntag (24. Juli) gegen 14:15 Uhr auf der L512 in der Ortschaft Hohen Hagen zwischen einem 35-jährigen Kradfahrer und einer 24-jährigen Pkw-Fahrerin. Dabei befuhr der Motorradfahrer die L512 aus Richtung Attendorn in Fahrtrichtung Olpe. In Höhe eines Imbisses musste der Kradfahrer verkehrsbedingt bremsen. Die von der K13 kommende Pkw-Fahrerin wollte auf die L512 in Fahrtrichtung Attendorn abbiegen und nahm dem Motorradfahrer die Vorfahrt. Die Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde der 35-Jährige leicht verletzt. Er beabsichtigte, sich eigenständig in ärztliche Behandlung zu geben. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

